Platz 10: Darmstadt



„Keine Stadt hat einen höheren Studentenanteil als Darmstadt, und auch der Anteil der hochqualifizierten Arbeitsplätze ist sehr hoch“, heißt es in der Studie. Das wirke sich auch positiv auf die Innovationsfähigkeit der Stadt aus. Auch die Lebensqualität in der hessischen Großstadt ist recht hoch: Die Armutsquote ist niedrig, Mieten sind gerade noch bezahlbar. Deutlichen Nachholbedarf hat Darmstadt allerdings in Sachen Umweltschutz.