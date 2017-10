In Deutschland explodiert die Zahl der Mikro-Apartments für Studenten — doch es gibt ein gewaltiges Problem

Wer in deutschen Städten eine Wohnung oder ein Haus sucht, der braucht Geduld — und ein dickes Portemonnaie. Die Preisspanne dreht sich immer weiter, wodurch Immobilien kaum noch erschwinglich sind. Besonders in Metropolen ist die Lage am Immobilienmarkt heikel, in vielen kleineren Städten drohen ähnliche Zustände.

Selbst kleine Studenten-Apartments betrifft der Trend mittlerweile, viele Studenten geraten finanziell an ihre Grenzen. Laut „Handelsblatt“ werden immer mehr Komplexe mit solchen Mikro-Wohnungen speziell für Studierende gebaut — noch finden sie zwar Mieter, doch das Angebot könnte zu schnell zu stark wachsen. Dann könnten viele der Apartments mit gehobener Ausstattung künftig leer stehen.

„Die Mieten sind häufig zu hoch für junge Menschen, die sich mit Studentenjobs oder dem Geld der Eltern finanzieren“, zitiert die Zeitung Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Studentenwachstum auf dem Höhepunkt

Während die hohen Preise ein Problem für die Studenten darstellen, haben die verantwortlichen Immobilienkonzerne hinter den Apartments ganz andere Sorgen. Nach Zahlen des Immobiliendienstleister Savills werden zwar im Wintersemester 2016/17 mit 2,8 Millionen so viel Studierende wie nie zuvor in Deutschland erwartet — allerdings, so die Experten, sei damit auch der Höhepunkt des Wachstums erreicht.

Trotzdem, so Savills in einer Studie, sei noch kein Abebben des Bau-Booms zu erkennen. Besonders im Mietbereich ab 500 Euro werde das Angebot immer besser. Allerdings: 500 Euro pro Monat — für viele Studenten ist das schlicht zu viel.

Auch Scope-Immobilienfondsexpertin Sonja Knorr äußert sich im „Handelsblatt“ skeptisch angesichts der vielen gehobeneren Studentenwohnungen. Ihrer Meinung nach werden diese privaten Apartments mehrheitlich von Studenten aufgesucht, die bis zum Studienbeginn keine andere Unterkunft finden. „Viele, die später tatsächlich einziehen, suchen sich während des ersten Semesters dann günstigere Zimmer, gerne auch in Wohngemeinschaften. Deshalb ist die Fluktuation in diesen Studentenwohnheimen oft sehr hoch“, sagt sie der Zeitung. grundbesitz europa Beeindruckende Immobilien für Ihr Depot? Aus ganz Europa? Mit grundbesitz europa können Anleger einfach in den europäischen Immobilienmarkt investieren. Und all das schon ab kleinen Geldbeträgen. Mikro-Apartments liefern mehr Ertrag Gerade die häufige Schlüsselübergabe macht ein Investment in dem Bereich der Studenten-Apartments nicht gerade interessant — steigen dadurch doch die Kosten für die Instandhaltung der Zimmer. Denn auch für die Geldanlage werden diese Wohnungen wegen der schnell steigenden Mieten immer interessanter. Doch sind die Preise zu hoch und sinkt die Studentenzahl in einigen Jahren in deutschen Städten, wird sich das Preisniveau nicht halten können und die Mieten müssen sinken — wodurch wiederum die Rendite kleiner wird. Anders sieht das Thomas Beyerle, Analyst beim Immobilienfondsanbieter Catella. Die Preise seien zwar tatsächlich hochgeschossen, „trotzdem liefern die Mikrowohnungen noch mehr Ertrag pro Quadratmeter als die üblichen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen“, sagt er dem Blatt.

