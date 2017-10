Mit Blockchain zum Blockhaus: Käufer zahlt Eigenheim erstmalig per Bitcoin-Transaktion

Diverse Kryptowährungen wie der Bitcoin spielten in der Immobilienbranche bislang noch keine große Rolle. Dies könnte sich jetzt jedoch schlagartig ändern. Im US-Bundesstaat Texas fand nun der wahrscheinlich weltweit erste rein auf Bitcoin basierende Immobilienkauf statt.

Vom Café bis zum Einzelhändler, seit geraumer Zeit steigt die Anzahl der Geschäfte, welche den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptieren. Der voranschreitenden Adoption der Bitcoins in den Massenmarkt scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Entgegen der Meinung so mancher Wall-Street-Größen erfreut sich die Digitalwährung in der realen Welt einer immer größeren Beliebtheit.

Mit Blockchain zum Blockhaus

Laut der Kryptowährungsnachrichtenseite „CoinTelegraph“ ermöglichte die Maklerfirma Kuper Sotheby’s International Realty im US-Bundesstaat Texas den wahrscheinlich weltweit ersten Hauskauf per Bitcoin. Dabei handelte es sich definitiv nicht um eine „Bruchbude“, sondern vielmehr um ein ansehnliches Anwesen am Rande der texanischen Stadt Austin mit verschiedenen Entertainmentbereichen, einer hochprofessionellen Küche und einer Master-Suit.

Der Hauskäufer transferierte den vollen Kaufbetrag der Immobilie dabei innerhalb weniger Minuten an die Maklerfirma, welche die erhaltenen Bitcoins wiederum in US-Dollar umtauschte. Wie viel Bitcoins bei diesem Geschäft das Wallet wechselten ist jedoch nicht bekannt.

Die extrem leichte Handhabung dieser Transaktion begeisterte hierbei auch die Maklerin Sheryl Lowe von Kuper Sotheby’s.

Immobilienmaklerin ist völlig aus dem Häuschen

In Bezug auf das Geschäft meint Lowe: „Ehrlich gesagt hätte ich in meiner 33-jährigen Maklerkarriere niemals erwartet, dass etwas so Einzigartiges wie der Bitcoin eine solche Transaktion so reibungslos ermöglicht. Innerhalb von zehn Minuten wurde der Bitcoin in US-Dollar umgetauscht und der Deal war abgeschlossen!“

In diesem Zusammenhang kündigte nun auch eine britische Immobilienfirma an, Bitcoins als Zahlungsmittel für den Immobilienerwerb zu akzeptieren. Dies gelte dabei insbesondere für die Anzahlungen der Häuser. Ähnliche Offerten gibt es ebenso von Immobilienmakler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz. Die erste Schweizer Villa, die auch mit Bitcoins bezahlt werden kann, steht in Tessin. Das vierstöckige Prachthaus mit Swimmingpool und Garten bringt es auf einen Preis von fünf Bitcoins pro Quadratmeter. Der Gesamtpreis für das Anwesen beläuft sich aktuell auf 829 Bitcoins.

Bitcoin bietet Chancen jedoch noch keine Alternative

Der Hauskauf per Bitcoin bringt ein enormes Sparpotenzial mit sich. Die Blockchain-Technologie könnte es ermöglichen, den sehr zeit- und ressourcenaufwändigen Prozess des Immobilienhandels extrem zu erleichtern. Informationen, welche automatisch und fälschungssicher übermittelbar wären, könnten gebührenpflichtige Grundbucheintragungen beim Amt oder teure Notarbesuche überflüssig machen.

Der Hauskauf per Bitcoin stellt jedoch noch keine umfassende Alternative dar, da der Immobilienkäufer in der Regel auf eine Fremdfinanzierung angewiesen ist. Nur wer über eine ausreichende Anzahl an Bitcoins verfügt, kann eine schnelle und einfache Transaktion durchführen. Kunden, die allerdings auf einen Kredit angewiesen sind, werden auch zukünftig noch auf das klassische Bankgeschäft zurückgreifen müssen. Zwar gibt es mit Plattformen wie Bitbond schon jetzt Möglichkeiten Bitcoin-Kredite aufzunehmen, jedoch dürften diese nicht für die Finanzierung einer Immobile genügen. Des Weiteren würde sich der Kreditnehmer aufgrund der beachtlichen Zinssätze und der extremen Volatilität der Digitalwährung unkalkulierbaren Risiken aussetzen.

Akzeptanz von Bitcoins steigt

Entwicklungen wie diese lassen die Akzeptanz der von vielen immer noch sehr kritisch beäugten Bitcoins weiter steigen. Kryptowährungen und ihre zugrundeliegende Blockchain-Technologien werden zukünftig gewiss noch weitere Teile des Finanzwesens und der Industrie revolutionieren. Trotz aller Kritik hat der Bitcoin schon jetzt seinen Weg in die reale Welt gefunden.

Bildquellen: Phagalley/Shutterstock.com