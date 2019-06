Crowdinvesting – Immobilieninvestition für Privatanleger

Mit Crowdinvesting öffnet sich für private Anleger ein Markt, der ihnen bisher verschlossen war. Denn diese neue Anlageform ermöglicht das Investieren in Immobilien auch mit kleineren Beträgen mit attraktiver Verzinsung und ohne gleich ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu müssen. Zudem entgeht man so auch dem Klumpenrisiko, was ein Immobilienerwerb meist mit sich bringt. Stattdessen kann man hier mit jedem Budget sein Investment über verschiedene Projekte streuen und sich so ein ausgewogenes Immobilienportfolio zusammenstellen. Neben attraktiven Renditechancen, liegt ein weiterer positiver Faktor einer Investition auf Crowdinvesting-Portalen darin, dass der Anleger genau weiß, in welcher Immobilie sein Geld investiert ist, da er sich vorher selbst und eigenständig für das Projekt entschieden hat. Auch in Bezug auf Laufzeiten können Crowdinvesting-Projekte überzeugen. Mit 1-5 Jahren Laufzeit ist hier das Kapital meist kürzer gebunden als bei einer klassischen Anlage. Zudem kann der Anleger bei vielen Portalen den Fortschritt des Projektes direkt mitverfolgen und mit den verantwortlichen Personen in Kontakt treten.