Mark Mobius rät von Immobilien in Dubai ab In Dubai stehen einige der luxuriösesten Immobilien der Welt. Doch Investor Mark Mobius hält die Preise dort inzwischen für deutlich überteuert. Dubai hat in den vergangenen Jahren zahlreiche spektakuläre Projekte angestoßen, darunter Unterwasserhotels, rotierende Wolkenkratzer, Gebäude in der Form von Schachfiguren bis hin zu künstlichen Inseln, um nur einige zu nennen. Doch dieser Bauboom hat inzwischen zu einem Überangebot geführt. Wie „Bloomberg“ berichtete, sind die Immobilienpreise und -mieten deshalb in den letzten fünf Jahren um ein Drittel eingebrochen. Vor diesem Hintergrund hat auch Mark Mobius von Investitionen in dem Emirat abgeraten. Mark Mobius rät abzuwarten Mobius glaubt, dass der Abschwung noch „viel schlimmer“ werden wird. „Ich würde eher abwarten, bis es zu einem wirklichen Preissturz kommt, wenn diese ganzen neuen Gebäude fertiggestellt sind“, sagte der bekannte Portfoliomanager bei Franklin Templeton Investments, an dessen Tipps sich viele Anleger orientieren. Auch Aktien von Immobilienentwicklern in Dubai sind Mobius zu teuer. Zwar werde die Stadt durch die dort anstehende Expo 2020 gestärkt, doch dies werde nicht ausreichen, um den dortigen Immobilienmarkt zu beleben, solange die Regierung nicht ihre Einwanderungspolitik ändere. Abschwung hält an Auch Lahlou Meksaoui, ein in Dubai ansässiger Analyst bei Moody’s Investors Service, glaubt, dass sich die Abkühlung am Immobilienmarkt fortsetzen wird, und zwar noch für weitere zwölf bis 18 Monate. Die Maßnahmen der Regierung – wie langfristige Visa für Reiche und Fachkräfte – seien einfach nicht ausreichend, um die Nachfrage anzukurbeln. Dubai ist nicht nur die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, sondern auch die Hauptstadt des Emirates Dubai. Bereits in der Vergangenheit hatte das Königreich Schwierigkeiten mit seinem bedeutenden Immobilienmarkt. Nach dem Platzen einer Immobilienblase vor rund zehn Jahren konnte nur dank einem 20-Milliarden-Dollar schweren Rettungspaket aus dem Nachbar-Emirat Abu Dhabi eine Pleite abgewendet werden. Bildquellen: Renata Sedmakova/Shutterstock.com

