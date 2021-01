340 Millionen US-Dollar: Teuerstes US-Haus vor dem Verkauf

“The One” lautet der Spitzname eines der teuersten Wohnhäuser der Welt. Nach einer mehrjährigen Bauphase kommt das Gebäude mit seinen 42 Schlafzimmern, mehreren Pools und einem 360-Grad-Panoramablick auf Los Angeles 2021 auf den Markt.

Filmproduzent und Immobilienentwickler Nile Niami hat es wieder geschafft: Nach einer achtjährigen Bauphase kommt in Bel Air, Los Angeles, 2021 eine seiner neuen Luxusvillen auf den Immobilienmarkt. “The One” steht auf einem rund zwei Hektar großen Grundstück mit Blick auf Los Angeles und den Pazifik, die Wohnfläche beträgt umgerechnet etwa 9.755 Quadratmeter.

Schwarz und weiß, damit die Umgebung besser zur Geltung kommt

Das gesamte Gebäude ist in den Farben schwarz, weiß und verschiedenen Grautönen gehalten. Dies berichtet das Magazin Architectural Digest, welches einen exklusiven Einblick in das Gebäude erhaschen konnte. Offenbar haben sich Star-Architekt Paul McClean und die bekannte Innenarchitektin Kathryn Rotondi damit an den Wunsch Niamis gehalten, dass die beeindruckende Umgebung in den Vordergrund gestellt werden soll: Das Grundstück sei begrünt, es gebe einen kleinen Wald mit Joggingstrecken und vom Haus aus könnten die zukünftigen Bewohner mit ihren Gästen einen Panoramablick auf Los Angeles, die San Gabriel Mountains und den Pazifik genießen. Hierfür gibt es Architectural Digest zufolge nicht nur große Fenster, sondern auch eine rund 900 Quadratmeter große Dachterrasse mit 360-Grad-Rundblick.

Veranstaltungs- und Wohnräume mit Panoramablick

Das Gebäude, welches McClean als einzigartig und spektakulär bezeichne, verfüge über 21 Schlaf- und 42 Badezimmer sowie eine Hauptwohnung mit ca. 510 Quadratmetern Wohnfläche, so Architectural Digest. Es gebe zudem eine Garage für 30 Fahrzeuge, einen Kinosaal mit 30 Sitzplätzen, einen Club, ein Spa mit Fitnessraum und fünf Schwimmbädern und Veranstaltungsräume für bis zu 200 Gäste. Außerdem soll es eine eigene Bibliothek mit hohen Fenstern und Panoramaaussicht, einen Weinkeller, eine Bowlingbahn und ein Billardzimmer geben.

Um das riesige Gebäude für seine Bewohner etwas weniger schwer wirken zu lassen, seien die Wohnräume in den unteren und die Veranstaltungsräume in den oberen Stockwerken eingerichtet worden. Der acht Meter hohe Eingangsbereich sei mit einem die Atmosphäre gestaltenden Wasserspiel und einer modernen Kunstskulptur ausgestattet.

Kunst soll es übrigens überall im Gebäude geben – eine Kooperation mit lokalen Kunstschaffenden habe dies ermöglicht, erklärt Architectural Digest.

“The One” ist das zweitgrößte Wohnhaus der USA und kostet 340 Millionen US-Dollar

Es wird vermutet, dass “The One” das zweitgrößte Einfamilienhaus der Vereinigten Staaten von Amerika ist – lediglich das sich noch in Bau befindliche Haus von David und Jackie Siegel in Windermere, Kalifornien, wird mit 10.035 Quadratmetern über eine etwas größere Wohnfläche verfügen. Den Titel des teuersten Einfamilienhauses der USA gewinnt Niamis neueste Immobilie jedoch mit Leichtigkeit – ihr Preis von 340 Millionen US-Dollar übersteigt den des teuersten verkauften Hauses 2020 um ganze 175 Millionen US-Dollar: Amazon-CEO Jeff Bezos hatte laut RobbReport ebenfalls in Los Angeles “The Warner Estate” erworben. Der Durchschnittspreis für Einfamilienhäuser lag im November 2020 einer Übersicht der Norada Real Estate Investments zufolge bei 664.160 US-Dollar.

Ein Käufer der Luxusvilla ist noch nicht bekannt – die Villa wird jedoch bei The Beverly Estates und Compass gelistet.

Bildquellen: Watchara Ritjan / Shutterstock.com