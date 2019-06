4.000 Dollar pro Haus: Ein komplettes Dorf aus dem 3D-Drucker

In Zeiten steigender Mieten und des Wohnungsmangels werden innovative Konzepte immer gefragter. Auch das US-Startup Icon hat das Problem erkannt und plant nun den Bau eines kompletten Dorfes, das nur aus 3D-Häusern besteht.

Gemeinsam mit der Nonprofit-Organisation New Story will das US-amerikanische Bautechnologie-Startup Icon ein Dorf in Südamerika errichten, das 50 Häuser für bedürftige Familien bereitstellt. Die Häuser sollen allerdings nicht auf übliche Weise gebaut, sondern mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt werden. Speziell für solche Projekte hat Icon den „Vulcan II“-3D-Drucker entwickelt, der stolze 3,5 Meter hoch und 10 Meter lang ist. Der transportable Drucker kann selbst an abgelegenen Orten eingesetzt werden, er benötigt weder Wasser noch elektrischen Strom. Vorteilhalft ist daneben, dass beim Druck kaum Abfall anfällt.

Häuser aus dem 3D-Drucker

Die Häuser aus dem 3D-Drucker sollen über eine Grundfläche von rund 55 Quadratmeter verfügen, auf dem Dach kann aber nachträglich noch eine zweite Etage errichtet werden. Ein großer Vorteil dieser Produktion ist die Schnelligkeit: Ein Rohbau soll in nicht mal 24 Stunden fertiggestellt werden.

Die Wände bestehen aus einem speziellen Beton, der in einzelnen Strängen aufgetragen wird. Anschließend, sobald die Wände getrocknet sind, wird noch das Dach in Form einer Betonplatte aufgesetzt, welches über die Wände ragt, um Schutz vor Sonne und Regen zu bieten.

Dennoch sollen die Häuser keineswegs trist und grau werden. Dank des Einsatzes verschiedener Farbstoffe in der Betonmischung ist eine Individualisierung durchaus möglich. Zudem kann der 3D-Drucker auch runde Wandverläufe errichten. Die Häuser sollen am Ende noch mit einfachen Holzmöbeln ausgestattet werden.

Da das Projekt für Hilfsbedürftige gedacht ist, arbeitet Icon derzeit noch daran, die Kosten für den Druck weiter zu senken. Die Häuser sollen letztendlich weniger als 4.000 US-Dollar pro Rohbau kosten.

Bildquellen: Chesky/Shutterstock.com