40 bis 146 Quadratmeter: So viel Wohnung können Sie sich für 700 Euro Miete im Monat leisten

Rund 40 Prozent der deutschen Haushalte geben mehr als 30 Prozent des Gehalts für die Miete aus. Eine grenzwertige Belastung laut Immobilienexperten. „Focus“ hat einen bundesweiten Vergleich der Mietpreise aufgestellt und ermittelt, wie viel Wohnraum man in welchen Städten für einen Mietpreis von 700 Euro bekommt.



München mit teuerster Miete

München erwies sich dabei als Spitzenreiter, wenn’s um teure Mieten geht. Hier beträgt der Quadratmeterpreis 17,60 Euro. Bei 700 Euro Kaltmiete ergibt sich ein Wohnraum von 40 Quadratmeter. An zweiter Stelle folgt Stuttgart mit einem Quadratmeterpreis von 13,60 Euro und Frankfurt am Main mit 13,30 Euro. Bei einem Mietpreis von 700 Euro können sich Mieter hier Wohnraum von je 51 und 53 Quadratmeter leisten.

Weitere Städte mit teuren Mietpreisen sind Ludwigsburg und Konstanz mit einer Spanne von je 12 Euro respektive 11,80 Euro. Andere bekannte Standorte, bei denen Mieter mehr als 10 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen und insgesamt nicht mehr als 70 Quadratmeter bekommen, sind Hamburg (61 Quadratmeter), Heidelberg (64 Quadratmeter) und Köln (65 Quadratmeter).

Je kleiner die Stadt, desto günstiger die Miete

Deutlich besser fallen die Mieten in kleineren Städten aus. In Koblenz beträgt der Quadratmeterpreis 7,60 Euro, wofür sich Mieter bei 700 Euro eine 91-Quadratmeter-Wohnung leisten können. In Dresden erhält man für 700 Euro sogar 95 Quadratmeter.

Auch im Ruhrgebiet können sich Mieter bei dem Preis attraktive Wohnungen ergattern: In Essen und Mühlheim an der Ruhr beträgt der Quadratmeterpreis je 7 Euro, wodurch sich Wohnungen mit 100-Quadratmeter großem Wohnraum ergeben. Bei einem Quadratmeterpreis von 6,90 Euro kann man in Dortmund für 700 Euro sogar eine 101-Quadratmeter-Wohnung bekommen.

Bis zu 146 Quadratmeter in Ostdeutschland

Die besten Mietpreise des Rankings finden sich allerdings in Ostdeutschland. Hier bieten Städte wie Chemnitz bei einem Quadratmeterpreis von 5,40 Euro, Zwickau oder Gera mit 5,40 Euro und 5,30 Euro bei einem Mietpreis von 700 Euro Wohnraum von 130 bis 132 Quadratmeter.

Noch besser fallen die Ergebnisse dabei in Wilhelmshaven, Görlitz und Plauen aus. Bei Quadratmeterpreisen von 5,20 Euro, 4,90 Euro und 4,80 können Wohnungssuchende hier Wohnraum von 135, 143 und 146 Quadratmeter mieten. Damit erwies sich Ostdeutschland als der günstige Ort, um viel Wohnraum für wenig Geld zu erhalten.

