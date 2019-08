Airbnb Luxe: Das neue Airbnb Luxus-Portfolio

Ob Weingüter, Schlösser oder private Südsee-Atolle – Airbnb führt ein neues Luxus-Portfolio ein, das vom Concierge-Service bis zum persönlichen Chefkoch alles beinhaltet, was sich eine wohlhabende Klientel im Urlaub wünschen könnte.

Mit über 4,5 Millionen Unterkünften in 81.000 Städten ist Airbnb mittlerweile eine der größten Unterkunftsplattformen der Welt. Während viele Städte unter den Touristen-Massen zusammenbrechen und sich Hoteliers gegen Airbnb zur Wehr setzen, scheinen weder Strafzahlungen noch Sanktionen den erfolgreichen Internetvermittler zu beeindrucken. Airbnb hat die Tourismusbranche in den vergangenen zehn Jahren auf den Kopf gestellt und will nun auch den Luxussektor abdecken, denn seit Kurzem gibt es im Portfolio von Airbnb luxuriöse High-End-Wohnungen, Châteaus, Schlösser und sogar Privatinseln für Urlauber, die es sich leisten können.

Airbnb Luxe setzt neue Maßstäbe

Die neue Mietkategorie heißt „Airbnb Luxe“ und richtet sich laut Airbnb-Mitbegründer Brian Chesky an zahlungskräftige Gäste, die in ihrem Urlaub auf nichts verzichten wollen. Nichts weniger als „die spektakulärsten Unterkünfte der Welt“ verspricht die Homepage der neuen Luxus-Sparte und bietet jeden erdenklichen Luxus. Unter den 2.000 geprüften Häusern befinden sich Schlösser in Frankreich, Skihütten-Chalets in der Schweiz, Cottages in den Hollywood Hills und historische Villen in der Toskana. Anders als beim Basisangebot sollen bei Airbnb Luxe keine Wünsche offenbleiben. Neben dem höchsten Standard in Sachen Design, Ausstattung und Funktionalität, können Kunden der Airbnb-Luxusversion je nach Unterkunft und Wunsch auf Privatköche, Bedienstete, Massagetherapeuten oder Personal Trainer und einen persönlichen Reiseplaner zurückgreifen. Auch ein Concierge-Service steht den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung, der beispielsweise Restaurantbuchungen veranlassen kann oder über den sich Ausflüge buchen lassen.

Airbnb-Mitbegründer Brian Chesky ist sich sicher: „Der heutige Luxus-Reisende verlangt mehr als nur High-End-Unterkünfte. Sie suchen nach Transformationen und Erfahrungen, durch die sie sich miteinander und mit ihrem Ziel verbunden fühlen. Mit Airbnb Luxe wenden wir denselben Ansatz an, den wir seit der Einführung von Airbnb vor mehr als Jahren verfolgt haben. Wir kreieren lokale, authentische und magische Momente an fantastischen Orten, um die Art und Weise neu zu definieren, wie Menschen Luxusreisen denken und erleben.“

Der Luxusboom

Nach Angaben von Airbnb sind im vergangenen Jahr die Buchungen über 1.000 Dollar pro Nacht auf der Plattform um 60 Prozent gestiegen. Eine Entwicklung, die der Konzern darin begründet sieht, dass seine Kunden nicht nur zusammen mit Airbnb gealtert, sondern in der Regel auch wohlhabender geworden sind. „Die Menschen wachsen mit Airbnb auf“, sagte Eshan Ponnadurai, Global Marketing Director bei Airbnb. „Jemand, der in den frühen 20ern begonnen hat, ein Zimmer für 100 USD pro Nacht zu mieten, und jetzt immer mehr an Wohlstand gewinnt, möchte vielleicht ein Zimmer für 1.000 USD pro Nacht.“ Doch auch die Konkurrenz sieht das hohe Potenzial im Luxus-Segment, dementsprechend wollen Hotelketten wie Four Seasons und Marriott Airbnb das Segment nicht überlassen und haben eigene Angebote zur Vermietung privater Luxusbleiben gestartet. So ging Marriott kürzlich mit einem eigenen Angebot 2.000 ausgewählter Privatunterkünfte an den Markt. Im Juni folgte Four Seasons mit seinem Angebot „Private Retreats“, über das Reisende Luxusunterkünfte an 21 Urlaubszielen buchen können.

Außergewöhnliche Unterkünfte

Für das Luxus-Portfolio wählte Airbnb 2.000 ganz besondere Immobilien aus, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Sogar Charlie Chaplins ehemalige Villa über dem Sunset Boulevard inklusive Dachterrasse, Pool und Salon ist im Angebot. Für 1.012 Euro pro Nacht kann man dort seinen Urlaub genießen. Wer es lieber etwas ruhiger haben möchte, kann sich auch eine luxuriöse Lodge mit Seeblick in Neuseeland mieten. Der Lake Wanaka gehört zu den Highlights der Südinsel Neuseelands und die Unterkunft bietet für 2.276 Euro die Nacht einen atemberaubenden Blick in die Natur. Man kann es jedoch auch etwas exotischer haben. Auf der mexikanischen Halbinsel Punta Mita bietet Airbnb ein Strandhaus zwischen Dschungel und Meerblick an. Für 8.607 Euro pro Nacht hat man neun Schlafzimmer, zwölf Badezimmer und einen privaten Strand. Falls man das nötige Kleingeld besitzt, kann man sich aber auch eine ganze Insel mieten. Nukutepipi in Französisch-Polynesien ist ein privates Atoll inklusive eigener Zeitzone, persönlichen Chefkoch, Arzt, Massage-Therapeut, einem Kino, Fitnessstudio, mehreren Pools, einem Aussichtsturm und kostet unglaubliche 130.960 Euro pro Nacht. Doch das neue Luxusangebot von Airbnb kann noch viel mehr, denn wer schon immer einmal in einem Schloss schlafen wollte, hat dank Airbnb Luxe nun die Möglichkeit dazu. Das Chateau d’Estoublon in Frankreich ist ein historisches Schloss auf dem 18. Jahrhundert. Für 15.000 Euro pro Nacht steht einem außerdem auch eine Weinhöhle, ein Theater und ein Teich im eigenen Rosegarten zur Verfügung. Im Durchschnitt muss man für eine Deluxe-Unterkunft rund 2.000 Dollar pro Nacht zahlen, jedoch fehlt es den Urlaubern dann auch an nichts. Falls die Urlaubsplanung sich als zu stressig erweist, hat sich Airbnb einen weiteren Service einfallen lassen. Ein persönlicher Reiseplaner steht rund um die Uhr zur Verfügung, plant und koordiniert Aktivitäten für die Luxus-Klientel.

Bildquellen: PinkyWinky/Shutterstock.com