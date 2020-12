Alter kein Grund für Ablehnung: Beliebtheit von Ü-50 Kunden bei Baufinanzierung gestiegen

In der Vergangenheit hatten Ü-50 Kunden oft deutlich schlechtere Chancen, einen Kredit von der Bank zu erhalten, als die jüngeren Kunden. Doch heutzutage ist das Alter allein kein Grund mehr für eine Kreditverweigerung, wie eine kürzliche Umfrage von Stiftung Warentest ergeben hat.

Von den 73 befragten Baufinanzierern verlangte den Ergebnissen der Stichprobe zufolge niemand, dass ein Darlehen bei Renteneintritt vollständig erfüllt sein muss. Auch gab es nur eine Bank, die ein generelles Höchstalter für die Kreditvergabe festgesetzt hat.

Vermögenswerte spielen bei der Kreditvergabe die primäre Rolle

Laut den aktuell geltenden EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinien müssen Kreditgeber bei der Kreditvergabe jedoch darauf achten, dass der Darlehensnehmer dazu in der Lage ist, seinen Kredit innerhalb der statistischen Lebenserwartung zurückzuzahlen. So spielt bei der Kreditvergabe weniger das Alter eine Rolle, als vielmehr die Frage, ob die vorhandenen Vermögenswerte des Kreditnehmers ausreichen, um das Darlehen zu decken.

Bis zum 75. Geburtstag sollte Kredit abbezahlt sein

Daher setzen Banken laut Baufinanzierungsexperte Kai Weber oftmals einen spätesten Zeitpunkt für die Krediterfüllung fest: “Häufig nehmen Banken den 75. Geburtstag des Kreditnehmers als Datum, bis zu dem der Kredit für Rentner getilgt sein muss“, erklärt Weber. Das heißt aber auch, dass es bei einer ausreichenden Vermögenssicherung heutzutage kein Problem mehr ist, mit Mitte 50 einen Kredit zu bekommen.

Ü-50 Bankkunden haben im Durchschnitt ein deutlich höheres Vermögen

Offensichtlich haben die Banken in den letzten Jahren erkannt, dass auch Ü-50 Kreditnehmer interessante Kunden für Kredite sein können. Zwar haben 30-Jährige im Schnitt noch mehr Zeit, um einen Kredit zu erfüllen, ältere Kreditnehmer jedoch im Durchschnitt ein deutlich höheres Eigenkapital. So besitzen 30-34-Jährige in Deutschland ein durchschnittliches Vermögen von 17.800 Euro; die 50-54-Jährigen dagegen haben im Schnitt 115.100 Euro zur Verfügung, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.

Große Zinsunterschiede bei Ü-50 Krediten

Die Ergebnisse der Stiftung Warentest haben gezeigt, dass es starke Zinsunterschiede bei den Immobilienkrediten für Ü-50 Bankkunden gibt. So waren die Zinsen beim teuersten der betrachteten Kreditinstitute insgesamt sieben Mal höher als die Zinsen bei der günstigsten Bank. Daher wird im Rahmen der Studie dringend empfohlen, auch außerhalb der eigenen Bank Informationen über die herrschenden Konditionen auf dem Finanzmarkt einzuholen. So sollten vor Kreditabschluss immer auch mindestens ein oder zwei Kreditvermittler zu den aktuellen Bedingungen befragt werden.

Kredit sollte vor Rentenbeginn abbezahlt sein

Baufinanzierungsexperte Kai Weber hat einen weiteren Tipp für Kreditnehmer über 50: Laut dem Experten sollten diese stets das Ziel anstreben, das Darlehen bis zum Beginn der Rente vollständig zurückzuzahlen. Denn muss eine Rentenperson neben den Lebenshaltungskosten monatlich auch noch hohe Kreditraten bezahlen, kann es sein, dass die oft knapp bemessene Rente nicht ausreicht. Dies kann im schlimmsten Fall zu Altersarmut führen.

