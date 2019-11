Amazon besitzt weltweit 22 Millionen Quadratmeter Logistikfläche

Amazon gehört zu den größten Online-Händlern weltweit, in Deutschland klettert der E-Commerce-Gigant sogar an die Spitze der größten Händler im Netz.

Ein großer Vorteil von Amazon: die schnelle Lieferung. Wer den kostenpflichtigen Dienst Amazon Prime nutzt, bekommt seine Pakete meist am nächsten Tag, in manchen Städten gibt es bereits die Same-Day-Lieferung, bei der Kunden ihre Päckchen noch am gleichen Tag bekommen. Und auch bei „normalen“ Bestellungen ist Amazon beim Versand sehr schnell. Klar, dass das Unternehmen dafür eine Riesenmenge und vor allem gut organisierte Lager für seine Waren braucht. Doch wie viel Logistikfläche besitzt Amazon denn überhaupt?

Insgesamt 22 Millionen Quadratmeter Logistikfläche

MWPVL, eine internationale Supply-Chain-Beratungsfirma, hat die versandtechnische Infrastruktur von Amazon übersichtlich zusammengestellt. Im September dieses Jahres verfügt der Online-Händler laut diesen Angaben über mehr als 22 Millionen Quadratmeter Logistikfläche weltweit.

Die meisten Logistikzentren befinden sich übrigens in den USA, hier gibt es laut MWPVL 426 verschiedene aktive Standorte mit einer Gesamtfläche von 14 Millionen Quadratmetern. Geplant seien hier zusätzlich 66 Einrichtungen mit zusätzlichen knapp 3 Millionen Quadratmetern Lagerfläche.

Großbritannien und Deutschland in Europa führend

In Europa befinden sich die meisten Logistikstandorte in Großbritannien – 93 an der Zahl. An zweiter Stelle folgt Deutschland: Hier befinden sich insgesamt 39 Logistikzentren, darunter 25 Fulfillment-Zentren, drei Eingangssortierzentren, sieben Lieferstationen und vier Hauptumschlagsplätze. Insgesamt verfügt Amazon in Deutschland über eine Gesamtlogistikfläche von knapp 1,4 Millionen Quadratmetern.

Indien, Japan und China haben viel Logistikfläche von Amazon

Außerhalb von Europa ist Amazon besonders in Indien, Japan und China groß aufgestellt. So gibt es in Indien derzeit 269 Logistikzentren – allerdings mit einer Fläche von nicht einmal einer halben Million Quadratmetern – in Japan verfügt der von Jeff Bezos gegründete Konzern über zusammengenommen 24 logistische Einrichtungen mit einer Fläche von 0,7 Millionen Quadratmetern. In China ist die Logistikfläche ähnlich groß, hier gibt es insgesamt 15 Fulfillment-Zentren.

