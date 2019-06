Amazon-Gründer Jeff Bezos kauft Penthouse an der Fifth Avenue

Jeff Bezos, Gründer und Chef des Online-Riesen Amazon, will sich kurz nach seiner Scheidung eine neue Wohnung in New York zulegen. Dafür soll er Berichten zufolge 80 Millionen Dollar auf den Tisch legen.

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, steht Bezos (55) kurz davor, ein Penthouse mit Blick auf den Madison Square Park zu erwerben. Bereits im Mai habe er die zwei darunterliegenden Wohnungen in einem 1912 errichteten Hochhaus an der 212 Fifth Avenue im New Yorker Stadtteil Manhattan erstanden.

Wenn er alle drei Wohnungen zusammenlegt, stünde Bezos eine Gesamtwohnfläche von 1.600 Quadratmetern zur Verfügung. Daraus ergäbe sich ein Quadratmeterpreis von 50.000 Dollar.

Nach Angaben der „New York Post“ soll allein das Penthouse mit fünf Schlafzimmern und zwei Terrassen ausgestattet sein. Das Wohnzimmer im oberen Stockwerk verfügt über eine große Glasfront, die vollständig geöffnet werden kann.

Clevere Investition

Mit 80 Millionen Dollar ist Bezos neue Luxus-Wohnung noch deutlich günstiger als die Immobilie, die sich der Hedgefonds-Manager Ken Griffin im Januar zugelegt hatte. Der globale Trophäenjäger hat ein rund 2.200 Quadratmeter großes Penthouse mit schönem Ausblick über den New Yorker Central Park erworben. Mit sagenhaften 238 Millionen Dollar ist es die teuerste Wohnimmobilie der USA.

Jeff Bezos, der bereits Wohnungen und Häuser in Beverly Hills, Washington D.C., West Texas und Medina im Bundesstaat Washington besitzt, scheint hingegen bei seinem neuesten Deal ein echtes Schnäppchen zu machen. Für das Penthouse waren anfangs noch 73,8 Millionen Dollar verlangt worden, jedoch wurde der Preis dann mehrmals gesenkt. Zwar wurde nicht veröffentlicht, wie viel Bezos nun tatsächlich dafür bezahlt, jedoch soll er Berichten zufolge 80 Millionen Dollar für das Gesamtpaket bezahlen, wobei ihn die beiden Apartments im Mai zusammen 28 Millionen Dollar gekostet haben sollen. Kombiniert Bezos die drei Einheiten zu einer großen Wohnung, so könnte dies den Wert jedoch deutlich steigern.

Reichster Mensch der Welt

Erst kürzlich hat sich Jeff Bezos von seiner Frau getrennt. Doch obwohl MacKenzie (49) dabei ein Aktienpaket im Wert von rund 36 Milliarden Dollar erhielt, bleibt Bezos mit einem geschätzten Vermögen von 110 Milliarden Dollar weiterhin der reichste Mensch der Welt.

Bildquellen: View Apart/Shutterstock.com