Amazon verkauft komplette Häuser zum Schnäppchenpreis

Mittlerweile kann man bei Amazon wohl nahezu alles kaufen – selbst Häuser können dort per Mausklick erworben werden. Doch was taugen die?

Der Traum vom Eigenheim scheint für viele nie wahr zu werden. Doch der Online-Versandhändler Amazon bietet eine Lösung: Komplette Häuser zum Schnäppchenpreis. Die vorgefertigten Häuser in der Art von Modulen werden kostenlos zu ihren neuen Besitzern verschafft – allerdings nur innerhalb der USA, im Ausland können diese Häuser bislang noch nicht erworben werden. Niedrige Preise lassen die Mini-Häuser zunächst äußerst ansprechend erscheinen, doch verstecken sich häufig noch zusätzliche Kosten, die auf den ersten Blick nicht auffallen.

Lillevilla Escape

Amazon bietet beispielsweise die rund 11 Quadratmeter große Lillevilla Escape für etwa 5.000 US-Dollar zum Kauf an. Diese sei insbesondere für „Hobby-, Garten oder Poolgeräte und -zubehör“ gut geeignet, könne aber auch als „Rückzugsort in ihrem Garten“ genutzt werden. Möchte man eine weitere Isolierung oder auch nur ein Fundament unter die Hütte, fallen allerdings weitere Kosten an.

Lillevilla Allwood Gateway Cabin

Ein weiteres Beispiel für eines der Häuser, die auf Amazon verkauft werden, ist die 28 Quadratmeter große Lillevilla Allwood Gateway Cabin für etwa 19.000 US-Dollar. Dieses Haus sei „groß genug, um als Gartenhaus, Büro oder sogar eigenständiges Einzelhandelsgebäude zu fungieren“, erklärt der US-amerikanische Handelsriese. Nach Angaben des Unternehmens könnten zwei Erwachsene die Hütte in zwei bis drei Tagen zusammenbauen. „Durch Hinzufügen der Versorgungsanschlüsse“ könne sie sogar in einen Wohnsitz umgewandelt werden. An dieser Stelle entstehen allerdings ebenfalls weitere Kosten, denn dafür sei eine zusätzliche Isolierung nötig, wenn man in einem kühleren Klima lebt.

Ecohousemart Timber Home

Das Ecohousemart Timber Home ist etwa 93 Quadratmeter groß und kostet um die 40.000 US-Dollar. Das aus nordischer Fichte bestehende Haus wurde ursprünglich „als Lounge konzipiert“, die aber „als Haus mit viel Flexibilität in der Inneneinrichtung genutzt werden kann“, wie Amazon schreibt. Das Unternehmen gibt an, dass ein „erfahrener Architekt dies in eine dauerhafte Einrichtung verwandeln kann“, doch auch hier würden nicht zu unterschätzende zusätzliche Kosten anfallen.

