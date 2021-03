Asiens teuerstes Apartment wird für 59 Millionen US-Dollar verkauft

Der Immobilienmarkt für Luxusobjekte in Hongkong scheint sich nach einem schwächeren Jahr 2020 nun wieder zu erholen. Kürzlich wurde das nun teuerste Apartment der Stadt an einen unbekannten Käufer abgetreten.

Teuerstes Apartment in Asien

Weltweit florieren die Immobilienpreise wie eh und je, kaum ein Investment ist so wertstabil wie das Beton-Gold. Da wundert es nicht, wenn für Luxusobjekte weiterhin horrende Summen bezahlt und auch weiterhin neue Preisrekorde gebrochen werden. So wurde kürzlich in Hongkong ein Apartment zum höchsten Preis verkauft, der in der Stadt jemals erzielt wurde.

Wie Bloomberg berichtet, verkaufte die CK Asset Holding Ltd. – dessen Geschäftsführer Victor Li ist – das Luxusapartment für 59 Millionen US-Dollar. Damit scheint der Häusermarkt im Hongkonger Luxussegment sich offenbar wieder von der Krise zu erholen.

Mit diesem Verkauf sei in einem der weltweit exklusivsten Märkte eine Erholung zu erkennen und könnte weitere Käufer auf das Projekt aufmerksam machen, sowie die Verkaufszahlen wieder in Schwung bringen, kommentiert Patrick Wong, Intelligence Analyst bei Bloomberg.

5 Schlafzimmer, Dachterrasse und Pool

Bei dem nun teuersten Apartment in Hongkong handelt es sich um ein Objekt in der 21 Borret Road mit 314 Quadratmetern, die sich über fünf Schlafzimmer erstrecken. Die Immobilie befindet sich in einem der exklusivsten Viertel der Stadt – dem sogenannten Mid-Levels-Bezirk – wobei der Verkaufspreis von 59 Millionen US-Dollar das Objekt zugleich zum teuersten Apartment in ganz Asien macht.

Der bisher anonyme Käufer kann sich neben einer luxuriösen Einrichtung ebenfalls über eine private Dachterrasse sowie einen eigenen Swimming Pool freuen. Drei Fahrzeugstellplätze gehören ebenfalls zur Ausstattung des Luxusapartments im 23. Stock.

Luxussektor nimmt wieder Fahrt auf

Im vergangenen Jahr fielen die Immobilienpreise für Luxusobjekte in Hongkong um 8 Prozent und marktübergreifend um 1 Prozent, wie Analysten von Jones Lang LaSalle Inc. laut Bloomberg erklärten.

Um dem entgegenzuwirken, verwarf die Regierung Hongkongs die geplante Einführung einer zusätzlichen Steuer, welche auf leerstehende Immobilien erhoben werden sollte. Dies sollte vorerst die finanzielle Last bei Verkäufen von Luxusimmobilien senken, da teure Objekte in der Regel schwerer zu verkaufen sind und eine entsprechende Steuer stark ins Gewicht fallen würde.

Bildquellen: EarnestTse/Shutterstock.com