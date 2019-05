Australien versteigert erstmalig Immobilie gegen Bitcoin

Für 457 Bitcoin kam eine Luxus-Villa in der australischen Stadt Casuarina bei der weltweit ersten Live-Immobilienauktion mittels Kryptowährungen unter den Hammer.

Anfang April dieses Jahres fand die weltweit erste Live-Immobilienauktion mit Bitcoin und Binance Coin in Australien statt. Veranstalter dieses Events war das Auktionshaus James Pratt Auctions. Bereits im Vorfeld wurde die Auktion intensiv über soziale Medien beworben. „Die erste Live-Immobilienauktion der Welt mit Kryptowährungen, […]. Die Zukunft ist da“, hieß es in einer Anzeige auf einer bekannten australischen Real Estate-Website.

Großes Publikum, neue Art von Käufern

„Dieser Prozess gibt dem Verbraucher eine weitere Option, die er beim Kauf von Immobilien berücksichtigen sollte. Für den Verkäufer kann es helfen, eine ganz neue Art von Käufer zu gewinnen… Es gibt ein großes Publikum, das international begeistert ist“, sagte der CEO des Auktionshauses, James Pratt.

Bei der versteigerten Immobilie handelt es sich um eine Luxus-Villa in Casuarina, einer Stadt im Osten Australiens. Die Villa besticht durch direkte Strandlage und präsentiert sich in einem futuristischen Stil. Über den Tisch ging sie schließlich für 457 Bitcoin, was aktuell etwa 2,1 Millionen Euro entspricht.

Etablieren sich Kryptowährungen als Zahlungsmittel im Immobilienmarkt?

Völlig neu ist die Idee, Immobilien mit Kryptowährungen zu bezahlen, allerdings nicht. Auch in Australien gab es schon einige Transaktionen auf Bitcoin-Basis, die meisten fanden bisher allerdings in den USA statt. Dort investieren insbesondere Krypto-Millionäre aus China auf diese Weise in Immobilien.

„Bitcoin gerade jetzt als Zahlungsmittel in einer Immobilien-Versteigerung zu akzeptieren, ist ein gigantischer Schritt nach vorne, wenn es darum geht, eine weltweit riesige Industrie zu verbessern“, sagte Pratt in einem Interview. „Es geht überhaupt nicht darum, die üblichen Zahlungswege zu kappen, sondern neue Optionen und Services zu schaffen, über die sich ein neuer Typ Käufer erreichen lässt, und das nicht nur lokal, sondern international“, ergänzte er.

Der Vorteil bei der Nutzung von Kryptowährungen sind die geringen Gebühren, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Hohe Transfer- und Devisengebühren können auf diese Weise umgangen werden. Ob sich die digitalen Devisen aber wirklich nachhaltig auf dem Immobilienmarkt durchsetzen werden, bleibt abzuwarten.

