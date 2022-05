Australische Insel ist günstiger als ein Stadthaus

In Zeiten steigender Immobilienpreise in den Großstädten Australiens sehen sich viele nach Wohnalternativen um. Sehr beliebt sind dabei die vielen australischen Inseln. Dabei gibt es nicht nur Angebote für Superreiche.

Australier kauft Insel für 385.000 Australische Dollar

Auf einer eigenen Insel umgeben von strahlend blauem Wasser zu wohnen, ist für viele Menschen eine traumhafte Vorstellung. Der Australier Craig Beckey hat sich diesen Traum erfüllt und sich die Insel Worthington Island für knapp 385.000 Australische Dollar (244.000 Euro) gekauft, dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Insel liegt an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland im tropischen Nordosten des Landes. Die Region ist bei Touristen sehr beliebt und wird auch als Sunshine State bezeichnet. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betont Beckey, dass er nie den Plan gehabt habe, auf einer Insel zu leben. “Aber als ich eine Fernsehwerbung für die Insel gesehen habe, bin ich neugierig geworden” bekräftigt Beckey seine Entscheidung. Nicht jede Insel hat weiße Traumstrände, bemerkt Beckey. Seine Insel Worthington Island sei eher wie ein wildes Buschgrundstück.

Wohnen in australischen Großstädten wird teurer

Der Kaufpreis von 385.000 Australische Dollar ist im Vergleich zu den Immobilienpreisen in den australischen Großstädten ein Schnäppchen. Wie dpa unter Berufung auf das Unternehmen CoreLogic berichtet, kostet ein Haus in Sydney durchschnittlich knapp 1,4 Millionen Australische Dollar (etwa 887.000 Euro). Die Häuserpreise in Australien seien im Jahr 2020 um etwa 20 Prozent gestiegen. Dies gehe aus einer Auflistung von CoreLogic hervor. Das Unternehmen veröffentlicht Statistiken zum Immobilienmarkt. Unter Umständen könnte eine eigene Insel damit günstiger sein, als eine Stadtvilla mit Meerblick. Neben den steigenden Immobilienpreisen hat die Corona-Krise für ein Umdenken der Kunden gesorgt. Richard Vanhoff ist ein auf Inseln spezialisierter Immobilienmakler. Gegenüber dpa betonte Vanhoff, dass er seit der Pandemie sehr viele Anfragen hätte. “Menschen, die sonst nie daran gedacht hätten, ihre Stadt zu verlassen, können sich jetzt einen anderen Lebensstil vorstellen” so der Immobilienmakler.

Pandemie beschleunigt den Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten

dpa zufolge habe die Corona-Pandemie den Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten vorangetrieben. Seit der Pandemie sind viele Menschen nicht mehr daran gebunden, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen. Laut dpa hätten viele australische Arbeitgeber angekündigt, auch nach Ende der Pandemie flexibles Arbeiten und Homeoffice zu ermöglichen. Viele nutzen ihre Insel jedoch nur als Wohndomizil – so auch Craig Beckey, der für Arbeit und Beziehung zwischen seiner Insel und dem Küstenort Noosa pendelt. Ein solches Leben ist auch mit vielen Herausforderungen verbunden. Beckey zufolge führe er kein Leben im Luxus. “Alles kostet etwas mehr Mühe, Zeit und Geld. Hier gibt es keine Müllabfuhr, man muss sich um alles selbst kümmern” sagt der Inselbesitzer gegenüber dpa.

Neben Luxusinseln gibt es auch Schnäppchen

Insgesamt hat Australien 8.222 Inseln. Etwa 2.000 davon befinden sich im sonnigen Queensland. Hier liegen die weltbekannten Whitsunday Islands, eine Gruppe von 74 Inseln. Sie liegen direkt vor dem Great Barrier Reef, dem größten Korallenriff der Welt. An Privatpersonen dürfen jedoch nur wenige davon verkauft werden. Laut Makler Vanhoff wurden 2020 16 Inseln gelistet und neun davon seien verkauft. Weiter sagte der Makler, dass das Angebot sehr knapp und die Nachfrage hoch sei. Nach Informationen der dpa variiere das Preisspektrum der Inseln sehr stark. Demnach habe Craig Beckey mit seiner Insel ein Schnäppchen gemacht. Wie Vanhoff betont, liege das Preisspektrum für Inseln zwischen einer Million und 40 Millionen Australischen Dollar. Damit können sich nicht nur Superreiche den Traum einer eigenen Insel erfüllen.

