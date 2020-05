BaFin gibt grünes Licht: Erster Immobilien-Token ist da

Bislang investierte man hierzulande entweder blockchain- oder immobilienbasiert. Das hat sich nun geändert: Mit dem neuen Connex Coin kommen die tokenisierten Immobilien auch nach Deutschland.

Schon im letzten Jahr wurde auf der Expo-Real, der größten Immobilien-Fachmesse in Europa, der Connex Coin vorgestellt. Emittent ist Raay Real Estate, ein Joint Venture der Immobilienunternehmen Wertgrund und Hammer mit dem IT-Unternehmen Datarella. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gab Ende Februar das Go und bald schon kann in den neuen Immobilien-Token investiert werden. So kann Deutschland mit anderen Ländern wie Luxemburg gleichziehen, wo schon im letzten Jahr der erste Immobilien-Token auf den Markt kam.

Wie funktionieren Immobilien-Token?

Das Konzept funktioniert wie folgt: Durch die Aufnahme des Objekts in die Blockchain kann das Objekt – hier die Immobilie – digital in Token aufgeteilt werden. Der Investor erwirbt Token, also Anteile an einem bestimmten Projekt. Das können zum Beispiel Mieteinnahmen sein.

Im Fall von Connex Coin können Anteile an einem bis 2024 laufenden Nachrangdarlehen erworben werden. Der Mindestwert einer Investition in Connex Coin liegt bei 10 Euro und das ist das Besondere daran. Denn durch die Möglichkeit, auch wenig Geld anlegen zu können (und nicht wie bei beispielsweise Gewerbeimmobilienfonds mindestens 20.000 Euro beitragen zu müssen) öffnet der Token den Markt für enorm große Interessentengruppen. Das bedeutet, der Token hat gute Liquiditätsaussichten. Durch die Abwicklung der Geschäfte über die Blockchain wird die Investition außerdem sicherer, da Fälschungen fast unmöglich sind.

Das Connex-Konzept

Das Nachrangdarlehen, an dem mit dem Kauf von Connex Coin Anteile erworben werden, wurde für das im Jahr 2015 in München errichtete Connex-Gebäude aufgenommen. Das Gebäude ist im Besitz der am Joint Venture beteiligten Hammer Gruppe, steht am Frankfurter Ring 81 und hat eine Mietfläche von ca. 21.500 Quadratmetern. Dabei beträgt der aktuelle Wert des Gebäudes ganze 100 Millionen Euro.

Die Höhe dieses Nachrangdarlehens beträgt 2,5 Millionen Euro und ist somit Raays Zielsumme der Investitionsbeträge. Jährlich erhält ein Investor 3 Prozent Zinsen auf seine Connex Coin, der Vertrag ist jederzeit monatlich über eine App kündbar. Durch die Käufe und Vertragsabwicklungen per App fallen für den Investor undurchsichtige und komplizierte Zwischenschritte weg, da die Geschäfte auch jungen oder besonders unerfahrenen Personen leichtfallen sollen.

Die Zukunft liegt in Immobilien-Token

Raay geht davon aus, dass die Tokenisierung von Immobilien Zukunft hat. Geschäftsführer Yukitaka Nezu erklärt: „Im Gegensatz zu klassischen Kryptowährungen stehen dahinter Immobilienwerte, welche die Wertentwicklung maßgeblich beeinflussen.“ Seiner Einschätzung nach werden Immobilien-Token in zehn Jahren der Standard sein, schreibt die „Immobilien Zeitung“. Datarella-CEO Michael Reuter schreibt auf der Homepage seines Unternehmens, dass der Verkauf von Connex Coin an Freunde und Verwandte schon begonnen hat – Connex aber nur der erste Versuch ist. Ihm zufolge plant Raay Real Estate nach Connex Coin noch 2020 weitere Immobilien zu tokenisieren. Er erwähnt, dass im Laufe der Zeit von Raay Real Estate auch Serviceangebote bezüglich der Tokenisierung von Privatbesitz auf den Markt gebracht werden sollen.

Bildquellen: zoommachine/Shutterstock.com