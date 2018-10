BaFin will bei Immobilien-Blase einschreiten

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) betrachtet die steigenden Immobilienpreise in Deutschland mit Sorge und ist bereit, notfalls einzugreifen.



„Die Immobilienpreisentwicklung ist beunruhigend“, zitiert das „Handelsblatt“ Felix Hufeld. Der BaFin-Chef erklärte in dem Interview, dass sich seine Behörde einschalten würde, sollten die Preise weiter steigen.

Laxe Kreditvergabe der Banken

Als Ursache hat man anscheinend ein übermäßiges Kreditwachstum ausgemacht. Hintergrund ist die schlechte Ergebnissituation vieler deutscher Banken. Ein hoher Wettbewerbsdruck und infolge dessen sinkende Margen veranlassen anscheinend zahlreiche Kreditinstitute dazu, beim Kampf um neue Geschäfte hohe Risiken einzugehen.

Wie Hufeld erklärte, will die BaFin deshalb „ein erhöhtes Augenmerk“ auf die Kreditvergabe der Banken richten. Und weiter: „Sorgen bereitet uns, dass einige Institute im Kreditgeschäft sehr aggressiv unterwegs sind und dabei offenbar teilweise ihre Kreditvergabestandards lockern.“

„Eine konjunkturelle Schönwetterperiode, wie wir sie aktuell erleben, ist nicht der Normalfall“, sagte Hufeld. „Das sollten die Banken auch bei der Kreditvergabe berücksichtigen“, gibt er zu bedenken.

Das derzeit laxe Vorgehen der Banken könne daher zu großen Problemen führen. Denn „falls dann parallel noch weitere Risikofaktoren hinzukommen, etwa geopolitische Risiken oder ein Einbruch der Konjunktur und bei den Immobilienpreisen, könnte ein perfekter Sturm drohen“, warnte der BaFin-Chef mit Blick auf die ohnehin schon angespannte Lage vieler deutscher Banken.

So könnte die BaFin einschreiten

Um den befürchteten „perfekten Sturm“ zu verhindern, erwäge die BaFin, Kreditinstitute stärker zu kontrollieren und von ihnen zu verlangen, „Extra-Kapitalpuffer für Immobilienrisiken anzulegen“, kündigte Hufeld an.

„Bislang erscheinen uns die Voraussetzungen dafür – anders als in anderen Ländern – noch nicht erfüllt“, schränkte Hufeld zwar ein. Aber je nach Marktentwicklungen könnte dieser Puffer in Zukunft gefordert werden. Bevor es jedoch dazu kommt, könne die BaFin in einem ersten Schritt von den Instituten „detailliertere Informationen einholen“.

