Beverly Hills: Frühere Villa von Brad Pitt und Jennifer Aniston steht zum Verkauf

Ein Anwesen in Beverly Hills, das sich zuvor im Besitz von Brad Pitt und Jennifer Aniston befand, steht zum Verkauf – für fast 50 Millionen US-Dollar soll es an einen neuen Besitzer gehen.

Die US-Schauspieler Brad Pitt und Jennifer Aniston kauften die Immobilie in Beverly Hills im Jahr 2001 für etwa 13,5 Millionen US-Dollar, wie das Wall Street Journal berichtete. 2006 – in dem Jahr, in dem sie auch in dem Film „Liebe braucht keine Ferien“ gezeigt wurde – verkauften sie das Anwesen an Hedgefonds-Manager Jonathan Brooks. Dieser will die Villa nun ebenfalls verkaufen – für 49 Millionen US-Dollar, berichtete Mansion Global. „Wir haben uns offiziell dazu entschieden, auf dem Markt mit knapp 50 Millionen Dollar aufzutreten, basierend auf den jüngsten Vergleichen, […]“, sagte Susan Smith von Hilton & Hyland, die das Anwesen aktuell listen. „Wir wollen den Markt nicht testen, wir verkaufen dieses Haus zu einem realistischen Preis.“

Luxus-Villa

Die 1934 erbaute Villa wurde von dem berühmten Architekten Wallace Neff entworfen. Sie „sieht von außen aus wie 1934“, merkte Smith an. „Es wird nie nachgebaut werden.“ Pitt und Aniston hätten zwar renoviert und erweitert, die besondere Atmosphäre sei jedoch nach wie vor erhalten.

Das Anwesen beläuft sich auf über 1.000 Quadratmeter. Die Villa verfügt über fünf Schlafzimmer, 12 Badezimmer, zwei Wohnbereiche. Einer davon ist mit Parkettböden und bodentiefen Fenstern ausgestattet, von wo aus der beleuchtete Außenpool direkt zugänglich ist. Der andere Wohnbereich besticht durch einen Flatscreen-TV. Die Küche mit Essbereich statteten die Schauspieler mit karierten, beheizten Bodenfliesen aus. Sowohl das Haupt-Schlafzimmer als auch das Esszimmer verfügen über einen Kamin. Auch die Bar, die in einen kleinen Kinosaal verwandelt werden kann, ist mit einem Kamin sowie Holzböden aus einem 200 Jahre alten französischen Schloss ausgestattet, wie Business Insider berichtete. Daneben zählt ein zweistöckiges Gästehaus zu dem Anwesen, ebenso wie ein eigener Tennisplatz.

Das Haus nebenan gehörte einst Schauspieler Danny DeVito. „Die Immobilie wurde dann in zwei Immobilien aufgeteilt und eine der Immobilien wurde kürzlich für 66 Millionen Dollar vom australischen Milliardär James Packer gekauft“, merkte Smith an.