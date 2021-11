Die Ratingagentur Scope hat sich in einer Analyse mit dem derzeitigen Angebot an offenen Wohnimmobilienfonds befasst, in die deutsche institutionelle Anleger investieren.

Starkes Produktwachstum

Scope zufolge bieten die 13 an der Umfrage beteiligten Asset-Manager zurzeit 26 offene Spezial-AIF (Alternative Investmentfonds) mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von zusammen mehr als sieben Milliarden Euro an. Laut der Prognose werden die Fonds eine Rendite in einem Bereich zwischen 3,0 bis 4,5 Prozent erwirtschaften, was Immobilien unter Berücksichtigung des Risikoprofils noch immer zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.

Pandemie begünstigt Immobilienstabilität

Das Angebot hat in den letzten Jahren eine starke und stetige Steigerung erfahren: 17 der 26 Fonds wurden in den Jahren 2019 bis 2021 aufgelegt, wobei nur fünf Produkte älter als fünf Jahre sind. Scope sieht dieses deutliche Wachstum vor allem in dem massiv gestiegenen Interesse der Investoren an der Assetklasse Wohnen begründet. Gerade in der Zeit der Pandemie zeigte sich wieder einmal die außerordentliche Stabilität des Immobilienmarkts, vor allem im mittleren Preissegment. In 18 der 26 untersuchten Fonds finden sich ausschließlich deutsche Immobilien, nur die übrigen sieben haben einen auf ganz Europa ausgeweiteten Investitionsfokus.

Fonds werden immer ökologischer

Ein interessanter Punkt bei der Betrachtung der Fonds ist Scope zufolge auch die steigende Tendenz zur Nachhaltigkeit. Dies hängt mit den im Zuge der Offenlegungsverordnung hinzugekommenen zusätzlichen Pflichten zusammen. Zu diesen gehören unter anderem die Einstufung der Fonds als Artikel 6-, Artikel 8- (ESG-Fonds mit ökologischen oder sozialen Merkmalen) oder Artikel 9-Produkt (Impact-Fonds mit definiertem Nachhaltigkeitsziel). Immerhin 40 Prozent der von Scope analysierten Fonds sind aktuell als Artikel 8 eingestuft, wobei kein nach deutschem Recht aufgelegter Fonds derzeit unter Artikel 9 fällt. Scope prognostiziert allerdings für die Zukunft auch das Erscheinen von Artikel 9-Produkten (Impact Investing) auf dem deutschen Markt. In diese werden wohl in erster Linie soziale Komponenten einfließen, wie zum Beispiel der sozial geförderte Wohnungsbau.

