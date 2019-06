CBRE: Europas Immobilienmärkte werden sich 2019 weiterhin dynamisch entwickeln

Der europäische Immobiliensektor wird in diesem Jahr seinen Wachstumskurs trotz weiterhin bestehender Risiken beibehalten. Davon ist man zumindest beim globalen Immobiliendienstleister CBRE überzeugt.

Neue Möglichkeiten

„Trotz der anhaltenden makroökonomischen und politischen Unsicherheiten in vielen Teilen der Welt bietet 2019 für Immobilieninvestoren und -nutzer einige interessante Möglichkeiten. Von Technologie und Innovation bis hin zu alternativen Investments und Rechenzentren. Auch wenn einige Sektoren im Vergleich zum Vorjahr eine verhaltene Entwicklung verzeichnen dürften, und damit die Besorgnis über eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik in Teilen Europas widerspiegeln, bleibt das Gesamtbild relativ positiv. Wir gehen davon aus, dass die europäische Wirtschaft 2019 weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Dynamik wachsen wird“, erklärte Neil Blake, Global Head of Forecasting and Analytics bei CBRE.

Zwar könnten die Volumina auf dem Investmentmarkt aufgrund der Beendigung der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, der Vorsicht vor geopolitischen Risiken und des Mangels an verfügbaren Beständen in einigen Ländern moderat sinken. Insgesamt wird der Markt allerdings seine positive Entwicklung fortsetzen, heißt es im Marktausblick von CBRE.

Zahlreiche Immobilien-Assetklassen bieten gute Entwicklungs-Chancen

Laut CBRE wird der Sektor Industrie und Logistik vom Wirtschaftswachstum und der weiteren Expansion des E-Commerce getrieben. Bei Wohnimmobilien wird in den meisten wichtigen Märkten ebenfalls ein robustes Wachstum der Mieten und Kapitalwerte erwartet, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden.

Auch die europäischen Rechenzentren werden ihr starkes Wachstum fortsetzen, angetrieben durch einen erwarteten Zustrom neuer Mieter aus Asien und einer verstärkten Nachfrage aus den USA. CBRE geht außerdem davon aus, dass alternative Assetklassen wie studentisches Wohnen oder Gesundheitsimmobilien an Bedeutung gewinnen werden, da sie verstärkt in den Fokus vieler Investoren geraten.

