Der deutsche Immobilieninvestmentmarkt konnte trotz der Corona-Pandemie auch 2020

ein hohes Niveau halten. Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 war zwar insgesamt ein

Rückgang zu verzeichnen, nichtsdestotrotz bewegten sich die Transaktionen auf einem

stabil hohen Niveau.

Immobilienmarkt zeigt sich krisenfest

Aus dem Krisenjahr 2020 geht der deutsche Investmentmarkt für Immobilien als klarer

Gewinner hervor. Wie aus einer CBRE-Studie hervorgeht, sind die Investitionen im Vergleich

zum Rekordjahr 2019 zwar um 5,5 Prozent zurückgegangen, doch die 2020 insgesamt

investierten 79,2 Milliarden Euro markieren historisch das zweiterfolgreichste Jahr.

„Der Immobilieninvestmentmarkt zeigte sich 2020 auch ohne Impfung immun gegen die

Pandemie und ihre Auswirkungen. […] Die Nachfrage deutscher und internationaler

Investoren nach hiesigen Immobilien ist ungebrochen stark“, kommentiert CBRE Head of

Investment Germany, Fabian Klein, im Zuge der Studie.

Zu erkennen war ein Trend weg von Gewerbeimmobilien hin zu Wohnimmobilien. Zwar

repräsentierten Gewerbeimmobilien mit einem Volumen von 59,2 Milliarden Euro immer

noch den investitionsstärksten Sektor innerhalb der Immobilienbranche, im Vergleich zum

Vorjahresergebnis ist allerdings ein Rückgang um 12 Prozent zu erkennen. Währenddessen

stieg das Investitionsvolumen auf dem Wohninvestmentmarkt um 23 Prozent auf 20

Milliarden Euro an.

Spezialfonds und offene Immobilienfonds waren größte Investoren

Vor allem großvolumige Investitionen sorgten für den auch während der Corona-Krise

stabilen Immobilieninvestmentmarkt. Allein die 162 großvolumigen Transaktionen – ab 100

Millionen Euro – verzeichneten eine Investitionssumme von 47 Milliarden Euro, wobei die 68

getätigten Paketverkäufe mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro rund 64 Prozent

hiervon ausmachten.

Als größte Investorengruppe konnte die CBRE-Studie Spezialfonds sowie offene

Immobilienfonds ermitteln, sie investierten im Jahr 2020 12,2 Milliarden Euro am deutschen

Immobilienmarkt. Pensionskassen und Versicherungen waren mit Transaktionen in Höhe von

4,6 Milliarden Euro die zweitgrößten Investoren. Die dahinterliegenden Fonds- und

Assetmanager waren für Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro

verantwortlich.

Die von ausländischen Instituten getätigten Investitionen beliefen sich auf etwa 37

Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 47 Prozent entspricht.

Weniger Transaktionen in Deutschlands Top-Städten

Am aktivsten waren die Investoren in der Bundeshauptstadt Berlin. Das Investitionsvolumen

belief sich hier auf 10,5 Milliarden Euro, gefolgt von Frankfurt am Main mit 7,7 Milliarden

Euro und Hamburg mit 6,4 Milliarden Euro. Auf den Plätzen vier und fünf – hinsichtlich des

Investitionsvolumens – lagen 2020 München (5,5 Milliarden Euro) und Düsseldorf (3,9

Milliarden Euro).

Im Jahresvergleich stieg allerdings lediglich in Hamburg (plus 28 Prozent) das

Investmentvolumen an, wohingegen in allen anderen Städten der Top 5 ein Rückgang zu

erkennen war. Insgesamt wurden in Deutschlands Top-7-Städten 2020 Investitionen in Höhe

von 36,5 Milliarden Euro getätigt, was im Vergleich zu 2019 ein Rückgang von 26 Prozent

bedeutet.

Hinsichtlich der Investitionen mussten Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr einige

Rückschläge einstecken, nichtsdestotrotz markieren sie mit einem Investitionsanteil von 35

Prozent beziehungsweise 27,6 Milliarden Euro weiterhin die größte Assetklasse. Dahinter

liegen Wohnimmobilien mit einem Anteil von 25 Prozent – 20 Milliarden Euro – und

Einzelhandel- sowie Logistikobjekte mit Marktanteilen von 15 und 10 Prozent – also 12,3

beziehungsweise 7,6 Milliarden Euro.

Großer Gewinner waren 2020 die Wohnimmobilien, die steigende Nachfrage sorgte

allerdings für höhere Preise, sodass sich die Spitzenrendite einem Wert von 2 Prozent

nähert. Büroimmobilien waren hinsichtlich der Spitzenrendite im Verlauf des vergangenen

Jahres der große Verlierer, diese befinden sich mit einer Rendite von 2,85 Prozent auf einem

Allzeittief.

Wohnimmobilien liegen im Trend

Für das aktuelle Jahr prognostizieren die Experten von CBRE ein weiterhin hohes

Investitionsniveau, wobei Büroimmobilien nach wie vor den Markt dominieren werden. Der

zunehmende Einsatz von Homeoffice tue dem kein Abbruch. „Für 2021 erwarten wir ein

Transaktionsvolumen am deutschen Immobilieninvestmentmarkt von deutlich über 70

Milliarden Euro. Entscheidend dafür wird vor allem die Produktverfügbarkeit sein, aber auch

der weitere Erfolg im Kampf gegen die Pandemie“, konkretisiert Klein.

Die Krise sei für Investoren zudem ein Anlass vermehrt in die wertstabilen Büroobjekte zu

investieren und das sowohl in den etablierten Metropolen als auch in den sogenannten B-

Standorten. Nichtsdestotrotz erwarte man einen Trend „in Richtung Wohnen, Gesundheits-

und Sozialimmobilien sowie Logistik und Light Industrial“, kommentiert Klein.

Die erhöhte Nachfrage in diesen Bereichen werde allerdings aufgrund der damit steigenden

Preise für ein niedrigeres Renditeniveau sorgen, welches jedoch noch über dem von

festverzinslichen Wertpapieren liegen werde, erklärt Klein.

