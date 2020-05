Coronavirus: ZIA sieht erhöhten Lager- und Logistikbedarf – Was das für Immobilien bedeutet

In den vergangenen Jahren stieg der Bedarf an Lager- und Logistikimmobilien deutlich – wenn die Corona-Krise vorbei ist, soll der Bedarf sich noch weiter erhöhen.

Lager- und Logistikimmobilien sind beliebt – in den letzten Jahren verzeichnete der Markt einen starken Nachfrageüberhang. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) veröffentlichte am 4. April in einer Pressemitteilung seine Prognose bezüglich des weiteren Bedarfs an solchen Immobilien für die Zeit nach der Corona-Krise.

Fehlende Kapazitäten bei Produktion und Handel

In der Pressemitteilung des ZIA wird ein „erhöhter Bedarf an Lager- und Logistik-Kapazitäten“ für die Zeit nach der Corona-Krise prognostiziert. Momentan sehen sich sowohl Produktionsunternehmen als auch Einzelhändler einem Lagerproblem gegenüber: Der ZIA erklärt, dass einerseits die weiterlaufende Produktion nur schwer abgesetzt werden könne, andererseits einlaufende Produkte im Non-Food-Handel aufgrund des Verkaufverbots nicht abfließen können.

Auch Zwischenlagerung sei aufgrund fehlender Kapazitäten nicht möglich.

Lehren aus der Krise ziehen

Der ZIA zitiert Dr. Thomas Steinmüller, den Vorsitzenden des ZIA-Ausschusses für Logistikimmobilien: „Die Lehren aus der Krise werden in der Nachkrisenzeit zum Aufbau deutlicher Sicherheitsbestände in allen Bereichen – sowohl des Konsums als auch der Industrie – führen, um Störungen oder gar Zusammenbrüche in den Lieferketten zu verhindern.“

Die Nachfrage nach Logistikimmobilien, die in den vergangenen Jahren bereits durch den Bedarf im Onlinehandel in den Fokus gerieten, wird demnach wohl bald noch weiter steigen.

Investoren sollen den Markt unterstützen

Laut Pressemitteilung der ZIA spielen Investoren auf diesem Markt eine bedeutende Rolle beim Aufbau besagter Sicherheitsbestände „und könnten bereits heute tätig werden – mit deutlich gesunkenen Risikoaufschlägen“. Steinmüller halte Investitionen jetzt für einen wichtigen und dringenden Beitrag zum Wiederanlauf und zur Erholung der Gesamtwirtschaft.

Wann genau der Bedarf sich noch weiter erhöhen wird, hängt vermutlich von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus ab und ist noch unklar.

Bildquellen: Rudmer Zwerver/Shutterstock.com