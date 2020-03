Das ist die teuerste Hotelsuite in New York

Im teuersten Hotel New Yorks befindet sich gleichzeitig die teuerste Hotelsuite der Stadt: Das „Grand Penthouse“.



Das ist New Yorks teuerstes Hotel

Das teuerste Hotel New Yorks ist „The Mark Hotel New York“, in dem sich das „Grand Penthouse“ befindet. Das „Grand Penthouse“ ist eine der zahlreichen Hotel-Suites des Hotels und erstreckt sich über zwei Etagen. Gäste müssen laut CNBC pro Nacht 75.000 US-Dollar bezahlen um dort zu residieren, in dem stolzen Preis sind Trinkgelder und Steuern noch nicht mit inbegriffen.

„The Mark Hotel New York“ befindet sich in der Upper East Side in Manhattan und steht in der berühmten Madison Avenue. Das „Grand Penthouse“, auch „Castle in the Sky“ genannt, erstreckt sich in dem Hotelgebäude über die beiden obersten Stockwerke. Die Luxus-Suite misst ganze 1.115 Quadratmeter und punktet außerdem mit einer Dachterrasse mit Blick auf den Central Park, das Metropolitan Museum of Art und New Yorks Skyline.

Das „Grand Penthouse“ imponiert mit Luxus und Extra-Features

Wie der Website des „Mark Hotel“ in New York zu entnehmen ist, ist die Suite mit insgesamt fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern ausgestattet. Des Weiteren besitzt das Penthouse vier Kamine, eine Küche, eine Lounge mit integrierter Bibliothek sowie ein Esszimmer für zwölf Personen und zwei Bars. Ferner kommen Gäste in den Genuss eines Wintergartens und einer rund 230 Quadratmeter großen privaten Dachterrasse. Diese kann laut CNBC auf Wunsch der Gäste ohne Aufpreis in eine Eislaufbahn aus einem synthetischen Schnee namens „Glice“ umgewandelt werden.

Eingerichtet wurde die Hotel-Suite mit maßgeschneidertem Mobiliar vom französischen Innenarchitekten Jaques Grange, es verkörpert den modernen Luxus. Besonders das Wohnzimmer, welches in einen Ballsaal abgeändert werden kann, beeindruckt mit seinem Design und den acht Meter hohen Decken.

Verpflegt werden Gäste von einem Sternekoch

Gäste des „Grand Penthouse“ erhalten Room Service und Verpflegung vom Sternekoch Jean-Georges Vongerichten. Jean-Georges Vongerichten ist ein renommierter Koch und besitzt weltweit 39 Restaurants und drei Michelin-Sterne. Auf der Speisekarte des Hotels finden sich Gerichte ab zehn US-Dollar bis zu 90 US-Dollar.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Der Service des Hauses beinhaltet zudem noch die Möglichkeit, jederzeit bei Bergdorf Goodman shoppen zu gehen oder das hauseigene Segelboot zu mieten. Bei wem es für das „Grand Penthouse“ nicht reicht, der kann sich auch für 600 US-Dollar ein Standardzimmer buchen.

Bildquellen: cocozero / Shutterstock.com