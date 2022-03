Wie ist der Besitz in Deutschland verteilt? Wem gehören deutsche Immobilien wirklich und warum ist das eigentlich so?

Wer besitzt Immobilien?

Trotz der großen Firmen und Genossenschaften wie Vonovia werden in Deutschland laut Königszeitung 48 Prozent der Eigenheime und Wohnungen noch selbst besessen. Der Rest wird zur Miete angeboten, vor allem von Privatpersonen. Zwei Drittel aller Mietwohnungen sind im Besitz von Privatpersonen, die diese vermieten oder selbst nutzen, so immobilienmanager.de. Die Besitzer sind laut einer Datenauswertung der ZEIT zumeist gut situierte gebildete Männer ab 50 Jahren aufwärts. Auch Frauen besitzen einen nicht zu vernachlässigenden Teil, jedoch im Median erst ab einem Alter von 66 Jahren. Am seltensten findet man auf der Auswertungsskala der ZEIT Menschen zwischen 18 und 34 Jahren, welche aber trotzdem 22 Prozent des gesamten privaten Immobilienbesitzes halten.

Entwicklung

Die Entwicklung des Immobilienbesitzes hängt vor allem am Traum vom Eigenheim, an der aktuellen Zinspolitik und für den Privatanleger an den Alternativen. Laut Königszeitung gaben 80 Prozent aller Befragten in einer Studie zum Thema Lebenswünsche an, später ein Eigenheim besitzen zu wollen. Zudem ist die Zinspolitik in Europa weiter auf Rekordtief und attraktive Renditen konnten seit 2008 zumeist im Immobiliensektor erwirtschaftet werden..

Geographische Unterschiede

Bei der Location fällt vor allem auf, dass Immobilienbesitz in Städten weniger verbreitet ist als auf dem Land, was man einerseits den hohen Preisen, andererseits aber auch den großen Unternehmen und Genossenschaften zuschreiben kann. Laut Königszeitung liegt die Besitzquote bei 43 Prozent in Metropolen und bei 48 Prozent außerhalb dieser. Im Ost-West Vergleich wird zudem deutlich, dass, wie immobilienmanager.de schreibt, in Ostdeutschland etwas mehr als jeder Dritte eine Immobilie besitzt und in Westdeutschland hingegen beinahe jeder Zweite, was ein weiteres deutliches Gefälle, ähnlich wie beim Stadt-Land-Vergleich darstellt.

Bildquellen: Berke / Shutterstock.com