Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Baus eines Ein- oder Zweifamilienhauses für die beliebte Fertighaus-Variante.

Beliebte Fertigbauweise

Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise werden in Deutschland immer beliebter. So wurden in 2019 knapp 102.000 neue Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland genehmigt, wovon rund 21.000 Fertighäuser waren. Somit wurde im vergangenen Jahr jede fünfte Genehmigung für den Bau eines Fertighauses erteilt. Noch im Jahr 2018 waren es gut 3.000 Häuser weniger. Das gab der Bundesverband Deutscher Fertigbau unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes bekannt. Allgemein hat sich damit der Anteil an Baugenehmigungen für Fertighäuser in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre von etwa 15 auf knapp 21 Prozent erhöht.

Besonders beliebter Süden

Mit einem Blick auf die Beliebtheit der Häuser aus der Fabrik, ist ein Süd-Nord-Gefälle erkennbar. Mit 36,9 und 30,6 Prozent ist die Fertigbauquote in Baden-Württemberg und Hessen im Vergleich der Bundesländer besonders hoch. Jedoch belegt Bayern hinsichtlich der absoluten Stückzahlen mit 5.644 neu genehmigten Fertighäusern im Jahr 2019 und einem Marktanteil von 24,8 Prozent die Spitzenplatzierung. In Niedersachsen waren es nur acht Prozent, während der Anteil an in einer Fabrik gefertigten Häuser im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen 14,4 Prozent betrug.

Mehrfamilienhäuser als Fertigbau

Aber auch im Bereich des Mehrfamilienhausbaus in der Fertigbauweise ist eine Wachstumsrate erkennbar. Wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 17.689 Mehrfamilienhäuser in Deutschland genehmigt und davon 743 in Fertigbauweise.

Damit nahm die Gesamtzahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent zu. Ein deutlicheres Wachstum ist hingegen im Bereich der aus der Fabrik stammenden Mehrfamilienhäuser erkennbar. Hier stieg die Zahl der Genehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um 21,2 Prozent.

Bildquellen: Thanate Rooprasert/Shutterstock.com