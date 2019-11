Deutsche Immobilien stellen die populärste Anlageklasse dar: Die Immobilientrendstudie von Wealthcap stellt dies heraus

Eine Trendstudie des deutschen Finanzdienstleisters Wealthcap hat ergeben, dass deutsche Immobilien weiterhin die beliebteste Anlageklasse des Immobilienmarktes darstellen. Ausländische Immobilien liegen hier auf einem abgeschlagenen zweiten Rang bei der Wahl des Immobilienfonds.

Deutsche Büroimmobilien sind bei Investoren am populärsten

Deutschlands Immobilienboom wirkt sich nicht nur direkt auf die Immobilienpreise aus, sondern er sorgt auch für steigende Investitionen in deutsche Immobilienfonds. Nicht nur Großinvestoren setzten auf diese Anlageklasse. Statistiken zeigen, dass auch eine Vielzahl an Kleininvestoren durch Immobilienfonds vom Markt zu profitieren versucht.

So kann sich der nationale Immobilienmarkt erneut als beliebte Anlageklasse deutscher Investoren etablieren, wie die Immobilientrendstudie des Finanzdienstleisters Wealth Management Capital Holding GmbH (Wealthcap) herausstellte.

So stellen sich deutsche Immobilienfonds mit 90 Prozent erneut als populärste Anlageklasse heraus, abgeschlagen auf dem zweiten Rang finden sich internationale Immobilien mit 60 Prozent wieder.

Kategorisiert man die Investments der Immobilien, so bilden Parkhäuser (12,8 Prozent), Logistikimmobilien (17,0 Prozent) und Hotels (23,4 Prozent) die am wenigsten beliebten Investmentobjekte, während Büroflächen (85,1 Prozent), Wohnimmobilien (63,8 Prozent) und Einzelhandel/Shopping-Center (48,9 Prozent) die Spitze widerspiegeln.

Dabei sind Wohnobjekte weiter auf dem Vormarsch, so verdoppelten sich die Wohninvestments in den vergangen sieben Jahren. Sebastian Zehrer, Research-Leiter bei Wealthcap, kommentiert gegenüber cash-online: „[…] Für zukunftsorientierte Investoren ist es entscheidend, immer wieder aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf ihre Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen“. Daher sei das Wohnsegment weiterhin auf dem Vormarsch.

Lagequalität trumpft Objektqualität

Neben Land und Objektkategorie, spielt der Standort beziehungsweise die Standortqualität der Immobilie eine entscheidende Rolle bei Immobilieninvestments. Für Investoren ist mit 44 Prozent die Lage der Immobilie der signifikanteste Faktor bei einem Investment in einen Immobilienfonds. Zweitrangig folgt erst die Qualität des Objekts mit 28 Prozent, gefolgt vom Ruf des Anbieters (23 Prozent) und die Eigenschaften des Mieters/Mietvertrags (19 Prozent).

grundbesitz europa Beeindruckende Immobilien für Ihr Depot? Aus ganz Europa? Mit grundbesitz europa können Anleger einfach in den europäischen Immobilienmarkt investieren. Und all das schon ab kleinen Geldbeträgen.

Somit sei eine zukunftsstarke Lage des Objekts entscheidender als die eigentlichen Charakteristika der Immobilie, denn „eine Immobilie selbst lässt sich im Gegensatz zu ihrer Lage durch strategische Maßnahmen aufwerten, worauf Investoren auch zunehmend setzen,“ ergänzt die Geschäftsführerin von Wealthcap, Gabriele Volz.

Popularitätswandel bezüglich der Eigentümerstruktur

Die Studie lässt auch einen Trendwandel in der Investitionspopularität von bestimmten Mieterstrukturen erkennen, so waren Single-Tentant-Objekte mit 40 Prozent 2012 bei Investoren noch sehr beliebt, wobei es heute nur noch 10 Prozent sind.

Wohingegen eine Eigentümerstreuung über mehrere Single-Tentant-Immobilien (30 Prozent) und Multi-Tentant-Immobilien (51 Prozent) mittlerweile bei Investoren an Beliebtheit gewinnen konnte.

Bildquellen: canadastock / Shutterstock.com