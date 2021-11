Deutscher Gesundheitsimmobilienmarkt steuert auf Rekordergebnis zu

Investoren steigen immer mehr in den Gesundheitsimmobilieninvestmentmarkt ein. Der Markt boomt und ist im Begriff, das Rekordniveau von 2020 in diesem Jahr zu überschreiten.

Laut einer aktuellen Analyse des globalen Immobiliendienstleisters CBRE verzeichnet der deutsche Gesundheitsimmobilienmarkt in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 ein Transaktionsvolumen von 1,94 Milliarden Euro. Dieses Niveau ist nur ein Prozent geringer als in den ersten drei Quartalen des Vorjahres und somit von keiner wesentlichen Bedeutung, so CBRE.

“Angesichts der Abwesenheit großer Portfoliotransaktionen in den ersten drei Quartalen 2021 konnte der Gesundheitsimmobilienmarkt durchaus ein respektables Ergebnis erzielen. Gebremst wurde das Investitionsvolumen wie auch in den vorherigen Quartalen einzig durch das am Markt fehlende Produktangebot“, sagt Dirk Richolt, Leiter Gesundheitsimmobilien bei CBRE in Deutschland.

Pflegeheime erreichen den höchsten Marktanteil

Laut CBRE erreichen Pflegeheime in den ersten drei Quartalen 2021 einen Marktanteil von 49 Prozent mit 953 Millionen Euro. Damit sind sie das größte Segment des Gesundheitsimmobilieninvestmentmarkts. Mit 548 Millionen Euro erreicht Betreutes Wohnen einen Marktanteil von 30 Prozent, was einer 55 Prozent-Steigerung im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2020 entspricht. Mit einem Marktanteil von 15 Prozent bzw. 297 Millionen Euro waren Ärztehäuser das drittgrößte Segment und verzeichnen eine Steigerung von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur sechs Prozent machen Kliniken und Reha-Kliniken aus.

„Das Segment Betreutes Wohnen erfährt seitens vieler Investoren massiven Zuspruch“, beobachtet Tim Schulte, Director Valuation Advisory Services. „Betreutes Wohnen liegt im Trend, das Produktangebot ist jedoch auch hier äußerst eingeschränkt. Ankäufe sind aktuell eigentlich nur in Form von Forward Deals möglich, also über Projektentwicklungen.“ Aufgrund der Verwandtschaft zu den klassischen Wohnimmobilien sind Umnutzungen problemlos möglich, wodurch das Risiko minimiert wird.

„Trotz oder gerade wegen des Booms beim Betreuten Wohnen sollten sich die Investoren den jeweiligen Standort und Betreiber ganz genau anschauen. Vor allem das Hinterfragen des modellierten Mietniveaus ist ratsam“, warnt Schulte.

Prognose für das Gesamtjahr

Das Interesse der Investoren nimmt weiterhin zu. Auch die Nachfrage, die das Angebot nicht decken kann, ist ein Grund für das steigende Transaktionsvolumen. „Das Rekordniveau von 2020, als im Gesamtjahr fast 3,5 Milliarden Euro am Gesundheitsimmobilieninvestmentmarkt Deutschland umgesetzt wurden, kann 2021 nur durch die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia erreicht werden. Ohne das anteilige Transaktionsvolumen der Pflegeimmobilien dieser Übernahme dürfte das Gesamtjahresergebnis deutlich unterhalb des Vorjahreswertes liegen“, erwartet Richolt.

Bildquellen: sfam_photo/Shutterstock.com