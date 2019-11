Die attraktivsten Alternativen zum Silicon Valley: Lukrative Jobs und bezahlbarer Wohnraum

Einst der Traum eines jeden IT-Absolventen, hat sich das Silicon Valley zum unbezahlbaren Ort entwickelt. Einige US-Städte reagieren auf diesen Trend und haben sich in den vergangenen Jahren zum lukrativen Pflaster für Technologiejobs entwickelt.

Das Silicon Valley wird unbezahlbar

Das Silicon Valley stellte einst die Traumstadt für jeden ITler dar: Zahlreiche Jobangebote mit überdurchschnittlichem Jahreseinkommen und ein gepflegtes und schönes Umfeld. Doch der Trend führt für viele Arbeiter der Tech-Branche in alternative US-Städte, welche ähnliche Jobmöglichkeiten bieten und zusätzlich bezahlbaren Wohnraum.

So kosten Häuser in San Francisco im Schnitt 1,435 Millionen US-Dollar und in San Jose 994.000 US-Dollar, wie realtor.cm errechnete, was mit einem Durchschnittsgehalt von 80.512 US-Dollar für ITler nicht zu bezahlen ist. Geringe Arbeitslosigkeit im Silicon Valley hat über die Jahre zu diesem Preiszuwachs beigetragen, doch für Einsteiger in der IT-Branche lohnt sich ein Umzug in das Silicon Valley nicht mehr, denn viele Unternehmen und Startups reagieren und eröffnen Büros in alternativen Städten.

„Auch wenn das Silicon Valley immer der Mittelpunkt der Technologieindustrie bleiben wird, ermöglichen die neuen Standorte nicht nur unglaubliche Jobangebote, sondern auch die Möglichkeit ein Leben aufzubauen,“ äußerte sich David Armendariz, Manager für HR bei der Lucas Group.

Das Aus des Silicon Valley?

Die Plattform realtor.com hat bezüglich Silicon Valley-Alternativen eine Studie durchgeführt. Es wurden Daten von den insgesamt 500 größten Städten in den USA und deren unmittelbarer Umkreise ermittelt und unter den Kriterien „Anzahl der Angestellten im Technologiesektor“, „Anzahl der Technologieunternehmen“, „Prozentualer Anteil der Technologiejobangebote“, „Durchschnittsgehalt in der IT-Branche“ und „Mittelwert der Hauspreise“ ermittelt und in ein Ranking erstellt.

Top 5 der Silicon Valley Alternativen

5. Atlanta, GA

Atlanta im US-Bundesstaat Georgia beherbergt eine Vielfalt an Technologieunternehmen und 120 davon sind sogar aus dem lokalen Advanced Technology Development Center des Institute of Technology entsprungen. Zudem gilt das Institut als eines der besten Unternehmens-Inkubatoren in den USA. Vor ein paar Jahren verabschiedete die Stadt zusätzlich ein Gesetz, das Technologie-Startups Steuervorteile gewährt.

Außerdem liegen die Lebenserhaltungskosten 4 Prozent unter dem nationalen Durchschnitt, auch wenn die Immobilienpreise in den letzten Jahren in Gebieten um Atlanta ganze 178 Prozent gestiegen sind, zahlt man für ein Heim in Atlanta im Mittelwert nur 336.895 US-Dollar.

4. Chicago, IL

In der Hauptstadt von Illinois, Chicago, zahlen Bewohner durchschnittlich 309.950 US-Dollar für ein Haus. Chicago ist die größte Stadt im mittleren Westen der USA und bietet somit ein Leben in der Großstadt zu bezahlbaren Preisen.

Bezüglich Jobmöglichkeiten in der Tech-Branche gehört Chicago zu den am schnellsten wachsenden Städten in den Vereinigten Staaten. Von 2008 bis 2018 hat sich die Anzahl der Startups um 270 Prozent erhöht, nur New York, Boston, Los Angeles und San Franciscos Küstenregion konnten im gleichen Zeitraum mehr Startups hervorbringen.

Ein Durchschnittsgehalt von 62.485 US-Dollar in der IT-Branche verhindert, dass die Stadt im Ranking nicht weiter vorne liegt.

3. Baltimore, MD

Auch wenn Baltimore im Bundesstaat Maryland nicht als IT-Hochburg bekannt ist, bietet die Stadt dennoch lukrative Verdienstmöglichkeiten. Technologieunternehmen zahlen im Median 93.080 US-Dollar an qualifizierte Mitarbeiter, demnach scheinen die Prognosen, dass der IT-Sektor in den nächsten fünf Jahren um 8 Prozent wachsen soll, äußerst wahrscheinlich. Haus- und Wohnungspreise von 325.050 US-Dollar im Mittelwert erscheinen angesichts der hohen Verdienstmöglichkeiten ebenfalls moderat.

2. Dallas, TX

„Everything is bigger in Texas” – So auch das 600 Millionen US-Dollar teure Google Call Center, welches rund 30 bis 40 Autominuten außerhalb von Dallas liegt. Das größte Technologiezentrum im Süden hat die Stadt für ITler attraktiv gemacht, Prognosen zufolge soll die Technologiebranche in den kommenden fünf Jahren um weitere 10 Prozent wachsen.

Neben einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 84.614 US-Dollar, welches im Bundesstaat Texas nicht von einer Einkommensteuer belastet wird, kosten die Häuser im Median nur 349.950 US-Dollar.

Somit verdient sich Dallas den zweiten Platz im Ranking.

1. Huntsville, AL

Eine Stadt im Bundesstaat Alabama als beste Alternative zum Silicon Valley?

Die Südstaatenstadt bietet unterstützende Initiativen für Technologie Startups, wodurch die Jobangebote in der IT-Branche in der Vergangenheit stark gestiegen sind und in den kommenden Jahren um weitere 4 Prozent steigen sollen.

Hauspreise von nur 266.526 US-Dollar in Kombination mit einem Durchschnittseinkommen von 91.998 US-Dollar für ITler und allgemeine Lebenserhaltungskosten die 3,3 Prozent unter dem nationalen Durchschnitt liegen, verhelfen Huntsville zum ersten Platz im Ranking der Silicon Valley Alternativen.

