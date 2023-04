Die attraktivsten Städte für Immobilien-Investments

In welchen Städten lohnen sich Immobilien-Investments am meisten? Das Immobilienunternehmen PATRIZIA hat einen Blick auf die äußeren Faktoren und auf die Anlageentscheidungen institutioneller Investoren geworfen und die zehn attraktivsten europäischen Städte für Investoren ermittelt.

Bei der Wahl des richtigen Standorts zählt nicht nur ein Attraktivitätsranking

„Eine Stadt kann zwar in Bezug auf ihre Attraktivität gut bewertet sein, aber eine attraktive Stadt, in die man nicht investieren kann, macht keinen Sinn”, erklärt Marcus Cielenback in einer PATRIZIA-Pressemitteilung zum von dem Unternehmen Ende 2022 veröffentlichten Living Cities Index 2022. Der Immobilienexperte ist Chief Urban Economist bei PATRIZIA. Weil eben beim Immobilieninvestment auch die Liquidität eine Rolle spiele, verfolge man mit dem Living Cities Index den Ansatz, neben dem Attraktivitätsranking auch einen Liquiditätsindikator zu berücksichtigen. Dieser spiegele die Attraktivität des institutionellen Wohnungsmarkts der letzten vier Jahre wider, die Kombination beider Faktoren ermögliche eine langfristige Segmentierung.

Für den Living Cities Index 2022 wurden insgesamt 142 Städte in ganz Europa bewertet, wobei das Attraktivitätsranking ganze 48 Indikatoren berücksichtigt, darunter beispielsweise die Faktoren Innovation und Konnektivität. Die Daten stammen von verifizierten Quellen wie Eurostat Urban Audit, den Vereinten Nationen und Oxford Economics.

Paris ist die attraktivste Stadt für Immobilieninvestments

Das Ergebnis: Aktuell ist Paris mit einer besonders guten Bewertung des Faktors Innovation die attraktivste Stadt für Immobilieninvestments, dicht gefolgt von London (besonders stark bei den fundamentalen Marktdaten), Berlin, Zürich (besonders stark beim Indikator Konnektivität) und München. In der zweiten Hälfte der Top 10 finden sich Wien, Madrid, Kopenhagen, Stockholm und Helsinki. Insgesamt stachen in den Kategorien Konnektivität und Standortqualität auffällig viele Städte in der Schweiz hervor. “Auch wenn Paris an der Spitze steht, sind alle Top-10-Städte in der Gesamtwertung stark. Sie haben die besten fundamentalen Marktdaten und eine hohe Attraktivität kombiniert mit einer hervorragenden Liquidität. Diese Top-10-Städte zeichnen sich außerdem alle durch eine hervorragende Lage und Anbindung aus und sind in der Regel sehr innovativ, was sie für Investoren attraktiv macht”, fasst Cielenback abschließend die Bewertung der attraktivsten europäischen Städte für Immobilieninvestments zusammen.

