Die auffälligen Immobilienkäufe von WhatsApp-Mitgründer Brian Acton im Silicon Valley

Multimilliardär Brian Acton hat in Palo Alto, im Silicon Valley, mehrere Anwesen erworben. Auffallend sind dabei die ungewöhnlich hohen Kaufpreise.

Professorville, ein historischer Bezirk in Palo Alto, in der Nachbarschaft der berühmten Stanford Universität und rund 50 Kilometer südlich von San Francisco gelegen, sticht eigentlich nicht durch teure Immobilien hervor, obwohl zahlreiche Tech-Größen wie Mark Zuckerberg, Facebook-Chef, oder Larry Page, Google-Mitgründer, dort ein Anwesen besitzen. Doch in den letzten Jahren gab es dort einige auffällige Immobilien-Deals.

Rekordpreis für Anwesen

Aufmerksam wurden Marktbeobachter, als im Jahr 2017 ein 700 Quadratmeter großes Anwesen für 30 Millionen Dollar den Besitzer wechselte. Da es eigentlich nur mit 1,5 Millionen Dollar bewertet worden war, glaubten viele Immobilienexperten zunächst noch an einen Tippfehler in den Medienberichten. Doch die Angabe war richtig, Brian Acton hatte tatsächlich diesen Rekordpreis bezahlt.

Der 47-Jährige hatte 2009 zusammen mit Jan Koum den Messaging-Dienst WhatsApp gegründet, der einige Jahre später für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkauft werden konnte. Dadurch wurden die beiden Gründer auf einen Schlag zu Multimilliardären.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Kaufrausch

Doch der 30-Millionen-Kauf war nur einer von insgesamt sieben Immobilien-Deals. So hat Acton über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt sieben Anwesen im dezenten Professorville-Viertel erworben.

Zwar ist es nicht ungewöhnlich für Milliardäre, dass sie sich aus mehreren Parzellen ein Anwesen zusammenstellen, doch der Umfang, in dem Brian Acton dies tut, sticht deutlich heraus. Denn obwohl alle erworbenen Anwesen relativ bescheiden sind, hat der WhatsApp-Mitgründer dafür insgesamt 86,25 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Diese Summe kam zusammen, weil er teilweise das Doppelte oder Dreifache des Marktwertes bezahlte.

Welche Pläne Brian Acton mit seinem Besitz verfolgt, ist bisher unklar. Mit einer Ausnahme scheinen die Häuser bisher unverändert zu sein. Nur das teuerste Haus, welches für 30 Millionen Dollar erworben wurde, hat er abreißen lassen und will es anscheinend durch ein zeitgenössisches Gebäude ersetzen.

Bildquellen: Sundry Photography/Shutterstock.com