Die Immobilienpreise im Speckgürtel steigen

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren vor allem in Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg stetig gestiegen. Doch längst sind nicht mehr nur die attraktiven Innenstadt-Lagen von steigenden Mieten und Immobilienpreisen betroffen.

Auch die Immobilien im näheren Umfeld werden immer teurer. Viele Menschen müssen beim Hauskauf auf das weitere Umfeld zurückgreifen und lange Fahrtwege in Kauf nehmen oder bereit sein, sehr hohe Investitionskosten zu tragen.

Der Speckgürtel der Städte

Der sogenannte „Speckgürtel“ bezeichnet das direkte Umland einer Großstadt. Zusammen mit dem Kerngebiet einer Stadt bilden die eigenständigen Gemeinden im umliegenden Gebiet eine Stadtregion. Die meisten Gemeinden im Speckgürtel zeichnen sich vor allem durch ihre sehr gute Anbindung an die Kernstadt aus, sodass die Anwohner sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit dem Auto schnell die Stadt und auch die Arbeitsstelle erreichen können. Wenn die Einwohnerzahl einer Stadt deutlich ansteigt, werden oftmals Teile der umliegenden Gemeinden in die Stadtgrenzen übernommen und weitere Orte gliedern sich in den Speckgürtel ein.

Das Wachstum der Großstädte und umliegenden Gemeinden

Besitzer von Häusern in beispielsweise Köln und im Kölner Umland können sich besonders glücklich schätzen. Aufgrund der damals vergleichsweise niedrigen Preise und dem kontinuierlichen Wachstum der Stadt über die letzten Jahre können viele Besitzer von Immobilien in den Städten oder im nahen Umkreis einen enormen Zugewinn verzeichnen. Denn entsprechende Immobilien können mittlerweile zu mehr als dem doppelten Preis verkauft werden. Für die Immobilienbesitzer ist das eine gewinnbringende Entwicklung, während es für potenzielle Käufer einen teuren Umstand darstellt. Die Preise in den meisten umliegenden Gemeinden sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen und diese Zunahme wird weiter andauern. Es gibt einige Gründe, die für einen andauernden Anstieg der Preise sprechen. Zum einen ist das deutliche Wachstum der verschiedenen Großstädte zu nennen, doch auch die immer wiederkehrende Niedrigzinspolitik und die damit einhergehende Investitionslust lässt die Preise in den Stadtregionen stetig steigen.

Verschiedene Faktoren treiben die Preise in die Höhe

Bei der Bewertung einer Immobilie spielen viele verschieden Faktoren eine wichtige Rolle. Für Immobilien in den Stadtregionen gilt, je näher die Gemeinde im Speckgürtel an die Stadt angebunden ist und umso attraktiver die Umgebung der Gemeinde gestaltet wurde, umso stärker steigen die Preise. Besonders ausschlaggebend für die Preisentwicklung ist die Anbindung an die Stadt. Eine gute Vernetzung durch öffentliche Verkehrsmittel und eine Schnellstraße oder Autobahn in unmittelbarer Nähe machen den Wohnraum noch attraktiver und beeinflussen die Preise auf dem Immobilienmarkt. Das nahe Umland der Stadt ist besonders für Familien ein attraktives Wohngebiet, da sie die Vorteile der Großstadt genießen, ohne die damit zusammenhängenden Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Dennoch sind Arbeits- und Einkaufsmöglichkeiten, die die Stadt bietet, schnell und mit wenig Aufwand erreichbar. Das Gebiet im Speckgürtel ist eher ländlich und bietet mit wenig Verkehr und einer gesunden Infrastruktur ein optimales Umfeld für Familien mit Kindern. Ein weiterer Faktor ist das langsame Wachstum der Region, welches nur über eingeschränktes Bauland verfügt. Somit sinkt das Angebot an neuen Häusern und Grundstücken deutlich. Sobald das geringe Angebot einer großen Nachfrage gegenübersteht, bleiben steigende Immobilien- und Grundstückspreise kaum noch aus.

Bildquellen: 4045/Shutterstock.com