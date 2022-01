Die teuersten Gebäude der Welt: Sechs, 16 und 100 Milliarden US-Dollar

Welche sind eigentlich die teuersten Gebäude der Welt? Hier ein Überblick anhand von Statista-Daten.

Platz 3: Marina Bay Sands

Marina Bay Sands ist ein Komplex, der ein Luxushotel, ein Casino, ein Einkaufszentrum, ein Theater, mehrere Restaurants und vieles mehr vereint. Das Gebäude nimmt mit Baukosten von 6,2 Milliarden US-Dollar den dritten Platz im Ranking der teuersten Gebäude weltweit ein.

Marina Bay Sands befindet sich in Singapur in der Marina Bay und ist berühmt für seinen Infinity Pool auf dem Dach: Dieser verbindet drei 55-stöckige Wolkenkratzer miteinander – designt hat den Komplex der israelische Architekt Moshe Safdie.

Eigentümer des Komplexes ist das US-amerikanische Unternehmen Las Vegas Sands Corp. mit CEO Sheldon G. Adelson.

Platz 2: Abraj Al-Bait

Auch das zweite Gebäude im Ranking befindet sich in Mekka, Saudi-Arabien: Abraj Al-Bait mit seinem berühmten Uhrturm beinhaltet einen Gebetsraum für 10.000 Gläubige und ein Einkaufzentrum. Die touristische Attraktion gehört zu Mekkas größten nicht-religiösen Gebäuden und gehört dem Ministerium für islamische Angelegenheiten – also der Regierung Saudi-Arabiens.

Mit seinen 120 Stockwerken und insgesamt 601 Metern Höhe wurde Abraj Al-Bait 2019 als dritthöchstes Gebäude der Welt eingestuft. Gleichzeitig gibt es viel Kritik um das Design des postmodernen Wolkenkratzers: Es sei unangebracht, dass Abraj Al-Bait die Moschee Al-Masjid Al-Haram und die Altstadt Mekkas so überragt.

Insgesamt hat der Bau des Gebäudes 16 Milliarden US-Dollar gekostet.

Platz 1: Al-Masjid Al-Haram

Auf Platz eins in diesem Ranking steht Al-Masjid Al-Haram: Die größte Moschee der Welt befindet sich in Mekka, Saudi-Arabien. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich die Kaaba, die wichtigste heilige Stätte im Islam – deswegen ist die Moschee Ziel der Pilgerfahrten von Millionen Muslimen.

Die Kaaba ist unter anderem deswegen so wichtig, weil eine Legende besagt, dass sie vom Urvater der (monotheistischen) Religionen, Ibrahim, und seinem Sohn Ishmael erbaut wurde. Mit einer steigenden Anzahl an Pilgern wurde im siebten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung erstmals entschieden, Mauern um die Kaaba zu ziehen. Das Gelände der Moschee wurde im Laufe der Zeit ständig vergrößert – heute passen eine Million Gläubige in das teuerste Gebäude der Welt mit seinen etwa 400.000 Quadratmetern Grundfläche.

Der Bau soll Statista zufolge insgesamt etwa 100 Milliarden US-Dollar gekostet haben.

Bildquellen: MOLPIX / Shutterstock.com