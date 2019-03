Vor Kurzem gab Amazon-Chef und derzeit reichster Mann der Welt, Jeff Bezos, die Scheidung von Ehefrau MacKenzie nach 25 gemeinsamen Ehejahren bekannt. Neben einem Vermögen von 137 Milliarden US-Dollar und den Unternehmensanteilen an Amazon, gilt es nun auch die zahlreichen gemeinsamen Immobilien aufzuteilen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Grundstücke.

Nach 25 gemeinsamen Ehejahren gab jüngst Amazon-Gründer Jeff Bezos über Twitter die Trennung von seiner Frau MacKenzie bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass sich damit auch sein Status als reichster Mann der Welt ändern dürfte. Die beiden heirateten in Washington, wo nach dem dortigen Heiratsrecht alle während der Ehe angehäuften Vermögenswerte beiden Partnern zu gleichen Teilen gehören. Sollte sich das Paar entscheiden, in Washington auch die Scheidung einzureichen, würde das gesamte Vermögen zu gleichen Teilen aufgeteilt werden, sollte kein Ehevertrag bestehen. Ob ein solcher vorliegt, ist der Öffentlichkeit allerdings nicht bekannt. Die Aufteilung des Vermögens in Höhe von 137 Milliarden US-Dollar würde demnach 50:50 aufgeteilt. Allerdings muss es einem Bericht CNBCs zufolge dabei nicht unbedingt zu einer 50:50-Aufteilung kommen. Das zuständige Gericht könnte die gemeinsamen Vermögenswerte auch so gegeneinander aufwiegen und verteilen, dass beide Ehepartner auf lange Sicht gleich aufgestellt wären. Allerdings sei es dem durch CNBC interviewten Scheidungsanwalt David Starks zufolge in diesem speziellen Fall wahrscheinlich, dass das Vermögen zu gleichen Teilen aufgeteilt werde. Was mit den Anteilen Bezos an seinem Unternehmen Amazon geschieht, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Familie hat im Laufe der gemeinsamen Jahre allerdings auch einige Immobilien gekauft, deren Aufteilung sich auch als nicht völlig unkompliziert erweisen dürfte. So besitzen die Bezos Objekte in vielen Teilen der USA: In Washington, Kalifornien, Washington, D.C., New York und Texas. Und das sind nur die Immobilien, die der Öffentlichkeit bekannt sind. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es darüber hinaus noch weitaus mehr Grundstücke gibt, die der Familie gehören. Laut des Land Reports 2017, einem Ranking der 100 größten US-Landeigentümer, sei Bezos auf dem 28. Platz. Im Folgenden sollen die wichtigsten Grundstücke des Paares kurz vorgestellt werden.

Medina, Washington

Da sich der Amazon-Hauptsitz in Seattle, Washington, befindet, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Jeff Bezos und Frau MacKenzie in der Nachbarstadt Medina ihr Hauptgrundstück besitzen, wo auch ihre vier Kinder leben und zur Schule gehen. Der Vorort von Seattle scheint auch bei Tech-Größen sehr beliebt – Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist einer von Bezos Nachbarn. Schon im Jahr 1998 kauften die Bezos laut realtor.com ihr Anwesen dort für 10 Millionen US-Dollar, sieben Jahre später folgte das Nachbargrundstück für über 50 Millionen US-Dollar. Nach der Scheidung wäre es demnach durchaus sinnvoll, wenn jedem der beiden eins der beiden Grundstücke zugesprochen würde, da so auch die gemeinsamen Kinder leicht zu beiden Eltern Zugang hätten.

Beverly Hills, Kalifornien

Auch in der bei Hollywood-Stars beliebten Stadt Beverly Hills besitzt das Paar mehrere Grundstücke. Das erste, eine Villa in spanischem Stil, kaufte die Familie im Jahr 2007 für 24,5 Millionen US-Dollar. Damit nicht genug, erwarb die Familie der LA Times zufolge vor zwei Jahren auch das Nachbargrundstück für 12,9 Millionen US-Dollar. Auch in diesem Fall wäre die Aufteilung denkbar leicht. Es könnte bei der Scheidung wiederum jeder eines der Grundstücke übernehmen. Allerdings würde das Paar die Grundstücke einem Bericht des Wall Street Journals zufolge kaum nutzen. Ein Verkauf wäre bei der Scheidung demnach auch denkbar.

New York City

Da es sich bei Bezos Frau MacKenzie um eine Autorin handelt und die Verlagsbranche ihren Sitz vorrangig in New York hat, erwarb das Paar im Jahr 1999 hier drei zusammenhängende Wohnungen in einem Gebäude im Viertel Central Park West für insgesamt 7,65 Millionen US-Dollar. 13 Jahre später folgte eine weitere Wohnung für 5,3 Millionen US-Dollar. Da eine der neuen Amazon-Zentralen für New York City geplant ist, wäre es für Bezos praktisch, auch weiterhin Zugang zu den Wohnungen zu haben. Auch MacKenzie wäre als Schriftstellerin daran gelegen, weiterhin ein Standbein in New York zu haben. Aus diesem Grund wird sich das Paar die Wohnungen wohl aufteilen.

Washington, D.C.

Zu den Immobilien der Bezos gehört auch ein ehemaliges und zum Wohnen umfunktioniertes Textil-Museum in Washington, D.C., dass das Paar der Daily Mail zufolge 2016 für 23 Millionen US-Dollar erwarb. Seitdem wird das 1912 erbaute Gebäude allerdings renoviert. Da der Amazon-Chef 2013 die Washington Post kaufte, dürfte sich somit ein Wohnsitz in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten für ihn besonders bezahlt machen und das Gebäude für ihn auch nach der Trennung interessant machen. Die Villa befindet sich in einem prominenten Umfeld. Zu den Nachbarn gehören der Immobilienseite realtor.com zufolge die Obamas, sowie Ivanka Trump und Jared Kushner. Wenn die Villa erst bezugsfertig ist, wäre es flächenmäßig mit ca. 2.500m² das größte Gebäude, das die Bezos ihr Eigen nennen.

Texas

Das größte Grundstück der Bezos befindet sich allerdings im Bundesstaat Texas, ca. 50 km von der Stadt Van Horn entfernt und umfasst ca. 12.140 Hektar. Es handelt sich dabei um eine Ranch und gleichzeitig den Unternehmenssitz von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen des Amazon-CEOs. Deshalb sei es der Immobilienseite realtor.com zufolge auch wahrscheinlich, dass Bezos das Grundstück auch nach der Scheidung behalte. Der Hauptgrund des Erwerbs der Ranch sei Business Insider zufolge im Übrigen gewesen, dass Bezos einst selbst seine Sommerferien auf der Farm seiner Großeltern verbracht hätte, und nun seinen Kindern dieselbe Erfahrung bieten wolle. Erstanden wurde das Grundstück im Jahr 2004 für einen unbekannten Preis, allerdings soll die Renovierung der Ranch mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben. Neben der Ranch besitzt das Paar auch noch mehr Land in dem Bundesstaat. Laut der Daily Mail wird geschätzt, dass die Familie Bezos in den Counties Cumberson und Hudspeth rund 162.000 Hektar Land besitzen soll.

