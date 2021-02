Am Immobilienmarkt können nicht nur direkte Investoren teilhaben: Auch die Geldanlage in REITs hat ihre Vorteile – darunter nicht zuletzt eine oft hohe Dividende. Welche REITs sind 2021 besonders spannend?

Die sogenannten Real Estate Investment Trusts (REITs) gibt es in Deutschland erst seit 2007, in den USA haben sie sich bereits in den 1960er Jahren etabliert. Es handelt sich dabei um eine Anlagemöglichkeit auf dem Immobilienmarkt, für die keine direkte Investition in eine Immobilie notwendig ist: REITs sind an der Börse gelistete Gesellschaften, die Immobilien verwalten, verkaufen und vermieten und deren Bruttoeinnahmen in Deutschland zu mindestens 90 Prozent an ihre Aktionäre ausgezahlt werden müssen, wie Capital berichtet. Dies bietet einen Steuervorteil gegenüber anderen Anteilsscheinen, bei denen zunächst der Bruttogewinn und anschließend die Nettoauszahlung versteuert werden müssen. Zudem sind durch die Auszahlungspflicht von 90 Prozent der Einnahmen Dividenden garantiert. Welche REITs sind für Anleger 2021 besonders interessant und worauf sollte bei der Investition geachtet werden?

Pandemieresistente REITs bergen gute Chancen

In den Medien wird allgemein davon ausgegangen, dass der Immobilien-Boom auch 2021 weitergehen wird und die Preise infolgedessen auch weiter steigen werden, was für REIT-Anleger höhere Dividenden zur Folge hat – allerdings nicht in allen Segmenten: So wurde 2020 der negative Trend für Hotelimmobilien ebenso verstärkt wie die positive Wertentwicklung für beispielweise Logistik- und Recherchezentren. Gewinnorientierte Anleger sollten sich daher auf REITs fokussieren, die Immobilien in Assetklassen verwalten, die der Pandemie trotzen konnten und sich im besten Fall trotz Lockdown positiv entwickeln konnten. Anleger, die jetzt noch in den deutschen Immobilienmarkt einsteigen möchten, sollten sich Analyst Oliver Reinberg zufolge beeilen, schreibt Capital: Schon jetzt müssten hohe Summen in einen Aktienkauf investiert werden – und die Preise würden weiter steigen.

2021 empfohlen: W.P. Carey, Hamborner REIT AG und Deutsche Konsum REIT-AG

The Motley Fool, LYNX und andere Finanz-Websites empfehlen für 2021 den US-amerikanischen REIT W.P. Carey: W.P. Carey kam 2020 verhältnismäßig gut durch die Krise, schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und hat mittlerweile auch mehr als 20 Jahre in Folge die Ausschüttungen erhöht. W.P. Carey ist ein sogenannter Triple-Net-Leasing-REIT. Bei diesem Geschäftsmodell tragen die Mieter der Immobilien des REITs ausnahmslos alle Betriebskosten selbst, was die Ausgaben der Gesellschaft verringert. The Motley Fool zufolge ist W.P. Carey 2020 aufgrund seiner Diversifikation so gut durch die Pandemie gekommen: Im Portfolio des REITs befinden sich Industrie-, Logistik-, Lager- und andere Immobilienklassen, die Mieteinnahmenquote lag eigenen Angaben zufolge Ende 2020 trotz der Pandemie bei 99 Prozent.

Ebenso empfohlen wird unter anderem von LYNX die Hamborner REIT AG, eine deutsche Gesellschaft, die sich laut Capital noch nicht gänzlich von den Folgen der Pandemie erholt hat, aber auf einem guten Weg ist. Ihr Vorteil sei Stabilität, die insbesondere für private und weniger risikobereite Investoren interessant sein könnte. Die Mieterlöse der Hamborner REIT AG werden von der Gesellschaft selbst für 2021 ein wenig niedriger eingeschätzt als für das Vorjahr 2020, die Ausschüttung bleibt aber vermutlich dennoch auf Vorjahresniveau. Im Portfolio der Gesellschaft befinden sich allen voran Lebensmitteleinzelhandels- und Büroimmobilien.

Neben W.P. Carey, einigen weiteren US-amerikanischen REITs sowie der Hamborner REIT AG empfiehlt LYNX die Deutsche Konsum REIT-AG. Diese Gesellschaft prognostiziert, auch im Falle weiterer Lockdowns 2021 nicht härter von der Pandemie getroffen zu werden als während den Unsicherheiten des ersten Lockdowns im Frühjahr letzten Jahres. Stattdessen wird eine Steigerung der Mieterlöse erwartet, was auch eine positive Auswirkung auf die Dividendenausschüttungen hätte.

Vonovia und Deutsche Wohnen

Tatsächlich sprechen die Experten aber nicht nur von REITs, wenn es um indirekte Investitionen in den Immobilienmarkt 2021 geht: Das Analysehaus Kepler Chevreux lässt verschiedenen Medienberichten zufolge die Empfehlungen für die Unternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen AG auf “Buy”, empfiehlt also weiterhin den Kauf. Zurückzuführen sei dies auf die mit dem fortlaufenden Immobilienboom seit Jahren steigenden Aktienkurse der beiden Unternehmen – auch hier sollten Einsteiger Reinberg zufolge jedoch die Zeit im Blick behalten: Je länger mit einer Investition gewartet wird, desto teurer wird sie.

