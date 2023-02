Diese Luxusimmobilien stehen 2023 in Europa zum Verkauf

Ob Inselanwesen, ehemaliger Bunker oder “unsichtbares Haus” – auch 2023 steht wieder eine Reihe beeindruckender Luxusimmobilien zum Verkauf. In diesem Artikel werden 10 luxuriöse Eigenheime in Deutschland und Europa vorgestellt.

Ob originale Holzdielen aus dem 19. Jahrhundert oder verspiegelte Außenwände: Der Markt für Luxusimmobilien hat auch 2023 wieder einiges zu bieten. Das AD-Magazin berichtet über außergewöhnliche Luxusimmobilien in Europa und den USA, in diesem Artikel werden auf Grundlage der AD vorliegenden Informationen 10 Villen und Luxuswohnungen in Deutschland und Europa vorgestellt.

Nizza, Hamburg und Moreton Paddox bieten Villen für unter drei Millionen Euro

Am günstigeren Ende der Preisskala liegt eine Villa im französischen Nizza: Für nur 830.000 Euro erhalten die Käufer ein luxuriöses Gebäude mit Holzeinbauten, polierten Betonböden und dem Meer direkt vor der Tür. Die Immobilie mit 150 m2 Wohnfläche ist eine alte Werft und spielt architektonisch mit den immer noch sichtbaren Stahlträgern. Im weniger sonnigen Moreton Paddox in England steht das “unsichtbare Haus” zum Verkauf. Seinen Namen verdankt der Bungalow-Bau mit 279 m2 Wohnfläche seinen verspiegelten Außenwänden. Der Komplex besteht aus acht Pavillons, in denen sich je ein Raum befindet und die über ein Netz aus verglasten Stegen miteinander verbunden sind. Käufer müssen für diese Luxusimmobilie mindestens zwei Millionen Pfund an die aktuellen Eigentümer zahlen. Etwas teurer ist eine in Hamburg gelegene Altbau-Villa aus dem Jahr 1897: 2,98 Millionen Euro kostet die vollständig sanierte Immobilie ihre zukünftigen Eigentümer. Das Gebäude mit doppelflügligen Kassettentüren, Stuckornamenten, originalen Holzdielen aus dem 19. Jahrhundert, Wintergarten und einem schwedischen Kachelofen befindet sich auf einem zugehörigen parkähnlichen Grundstück – die Wohnfläche beträgt 300 m2.

Auch in Hørsholm, Barnham, Grunewald und auf Mallorca stehen luxuriöse Eigenheime zum Verkauf

In Dänemark steht für immerhin 4,02 Millionen Euro ein Landgut in Hørsholm nördlich von Kopenhagen zum Verkauf. Das zweistöckige Gebäude mit großer Glasfront an der Westseite, ausladender Holzterrasse und Ausblick auf angrenzende private Weinberge liegt nur zehn Minuten vom Hørsholmer Zentrum entfernt und bietet seinen zukünftigen Eigentümern 280 m2 Wohnfläche. Einsam gelegen hingegen ist eine Backstein-Villa im englischen Barnham. Der Gebäudekomplex mit eigenem Gästehaus und Pool hat insgesamt 743 m2 Wohnfläche und kostet 4,5 Millionen Pfund, gebaut wurde er vor knapp 400 Jahren. Auch in Grunewald in Berlin steht eine Villa mit eigenem Pool zum Verkauf: Die 1963 erbaute Flachdachvilla wurde 2012 renoviert und bietet ihren zukünftigen Eigentümern auf 429 m2 Wohn- und 1.765 m2 Gartenfläche ein elegantes Zuhause mit einer fast fünf Meter hohen Studiohalle, finnischer Sauna und offenem Kamin. Der Kostenpunkt für diese Luxusimmobilie liegt bei 4,6 Millionen Euro. Einen ähnlichen Preis, aber deutlich mehr Quadratmeter hat eine Villa im mallorquinischen Hinterland in Santa Maria del Camí. Die Immobilie folgt der Ästhetik einer traditionellen Finca, ist modern eingerichtet und verfügt über 629 m2 Wohnfläche, die fünf Schlafzimmer auf zwei Etagen bietet. Außerdem gibt es einen großzügigen Pool, mehrere Terrassen und einen sage und schreibe 15.000 m2 großen Außenbereich. Der Preis für diese spanische Villa ist bei 4,8 Millionen Euro angesetzt.

Aus einem ehemaligen Münchner Bunker sind Luxuswohnungen entstanden

Nochmal deutlich teurer (7,5 Millionen Euro) ist die “Villa Cronus” auf der griechischen Insel Antiparos. Das zweistöckige Gebäude mit 294 m2 Wohn- und 9.629 m2 Grundstücksfläche verfügt über sechs Schlafzimmer, neun Bäder sowie einen eigenen Infinitypool. Gleich fünf neue Villen entstehen im Münchner Herzogpark, direkt gegenüber vom Englischen Garten. Die an der Isar gelegenen Luxusimmobilien wurde von Sebastian Treese in modern-klassischem Stil entworfen und bieten ihren zukünftigen Eigentümern gut durchdachte Grundrisse, hohe Räume, besondere Einbaudetails, eine nicht einsehbare Dachterrasse sowie Eichenparkett und Natursteinböden. Der Preis der neuen Villen ist nicht öffentlich bekannt. Dasselbe gilt für ein ebenfalls in München gelegenes Mehrfamilienhaus, das in einen ehemaligen Bunker gebaut wurde. Die zwei oberen Etagen und das aufgesetzte, rundum verglaste Penthouse sind über einen eigenen Eingang erreichbar. Von hier kommt man auch auf die private Dachterrasse mit 360-Grad-Panorama und Blick auf die Alpen.

Bildquellen: Vadim Ovchinnikov/Shutterstock.com