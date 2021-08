Diese Städte bieten 2021 weltweit die höchste Lebensqualität

Alle sechs Monate bringt die EIU den Global Liveability Index heraus, der nach bestimmten Kriterien die Lebensqualität in Städten auf der ganzen Welt vergleicht. Der aktuelle Index 2021 gibt Aufschluss darüber, wie sich die Lebensqualität während der Pandemie verändert hat.

„Unter den Top-10 aber auch im gesamten Ranking gab es [im Vergleich zu vorigen Rankings] aufgrund der Covid-19-Pandemie große Verschiebungen”, so Simon Baptist, CEO der Economist Intelligence Unit (EIU), gegenüber CNBC. Die EIU veröffentlicht alle sechs Monate den Global Liveability Index und bewertet darin die Lebensqualität in 140 Städten weltweit. Die Datenerhebung für das aktuelle Ranking fand in den Monaten Februar und März statt, was in diesem Jahr großen Einfluss auf die Bewertung der einzelnen Städte hat: Insbesondere in Europa und Kanada habe es in diesem Zeitraum viele Städte mit hohen Infektionszahlen und strengen Lockdowns gegeben, was dort natürlich die Lebensqualität einschränkte. So sei Wien seit einigen Jahren erstmals nicht mehr auf dem ersten Platz des Rankings, sondern auf den zwölften Platz abgerutscht.

Die Top-10: Australien und Neuseeland dominieren

Stattdessen wird nun Auckland (Neuseeland) mit einem Score von 96,0 Punkten als Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt bewertet. Dies steht der EIU zufolge allem voran mit dem Umgang des Landes mit der Corona-Pandemie in Verbindung. In Neuseeland waren Schulen, Restaurants, Theater und andere Einrichtungen im Februar und März dieses Jahres geöffnet, womit das Land in den von der EIU berücksichtigten Kategorien besonders gut abschneiden konnte: Anders als noch im Herbst vergangenen Jahres erreichte Neuseeland im Bereich Bildung einen Score von 100 Punkten. Die Kategorien, nach denen die EIU bewertet, sind Stabilität, Kultur und Umwelt, Gesundheitswesen, Bildung sowie Infrastruktur. Dies sind sehr sachliche Kriterien – andere, persönlichere Faktoren wie etwa die psychische Gesundheit der Einwohner, welche über ihr tatsächliches Wohlbefinden und damit ebenfalls ihre Lebensqualität Aufschluss geben könnten, werden von der EIU nicht berücksichtigt.

Platz 1: Auckland (Neuseeland) – 96,0

Platz 2: Osaka (Japan) – 94,2

Platz 3: Adelaide (Australien) – 94,0

Platz 4: Wellington (Australien) – 93,7

Platz 4: Tokyo (Japan) – 93,7

Platz 6: Perth (Australien) – 93,3

Platz 7: Zürich (Schweiz) – 92,8

Platz 8: Genf (Schweiz) – 92,5

Platz 8: Melbourne (Australien) – 92,5

Platz 10: Brisbane (Australien) – 92,4

Die Lebensqualität sank im Vergleich zu 2019 global um sieben Punkte

Die Region Asien-Pazifik dominiert damit ganz klar die Top-10 des EIU-Rankings, sechs der zehn Städte liegen allein in Australien und Neuseeland. Sieben der zehn Städte erreichten einen Score von 100 Punkten im Bereich Gesundheitswesen, welcher 20 Prozent der Gesamtbewertung ausmacht. In den meisten Städten sank die Bewertung in diesem Bereich angesichts der Pandemie und im weltweiten Schnitt um fünf Punkte. Dies gilt auch für den kategorienübergreifenden weltweiten Durchschnittswert der Lebensqualität, welcher 2021 im Vergleich zu 2019 – vor der Pandemie – um sieben Prozent gesunken ist. Regional liegen Nordamerika und Westeuropa bezüglich der allgemeinen Lebensqualität EIU zufolge vor der Region Asien-Pazifik, welche den dritten Platz belegt. Dazu erklärt Baptist gegenüber CNBC: “In Asien liegen einige der Städte [mit den höchsten Bewertungen], aber auch einige derjenigen, in denen die Lebensqualität am niedrigsten ist“.

EIU: Deutschlands Städte verlieren im Frühjahr 2021 deutlich an Lebensqualität

Die meisten Bewertungspunkte im Vergleich zum Herbst letzten Jahres gewann Honolulu (USA) – die Stadt stieg im Ranking um 46 Positionen auf den 14. Platz. Der Hauptgrund hierfür liegt der EIU zufolge darin, dass sich das Gesundheitssystem in Honolulu deutlich (um 33 Punkte) verbessert hat. Das unter den Reichen beliebte Singapur belegt Platz 34 im Ranking, auf dem letzten Platz steht Damaskus (Syrien), wo seit nunmehr zehn Jahren Bürgerkrieg herrscht.

Die drei Städte, deren Bewertung in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Ranking am meisten gefallen ist, liegen allesamt in Deutschland: Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf rutschten jeweils rund 30 Plätze ab. Es folgen mit Prag, Dublin und Rom weitere europäische Städte, doch Baptist wählt gegenüber CNBC aufmunternde Worte – er glaubt, dass die europäischen Städte im kommenden Herbst möglicherweise wieder deutlich an Lebensqualität gewinnen. Dies begründet er damit, dass in diesen Städten gerade viel geimpft wird und Aufhebungen der Corona-Maßnahmen stattfinden. Mit Blick auf die aktuell führenden Städte aus Australien und Neuseeland sagt er, dass weiterhin geschlossene Grenzen im Laufe dieses Jahres zu abfallenden Scores führen könnten.

