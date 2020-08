Dubai: Der Käufer dieser 32 Millionen Dollar-Immobilie bekommt einen Rolls Royce und einen Ferrari dazu

Auf Palm Jumeirah sind Immobilien extravagant – doch diese Villa schlägt sie alle, sagt ihr Besitzer. Der Käufer und neue Eigentümer des Prachtexemplares erhält außerdem einen Ferrari, einen Rolls Royce und eine Harley.

Michael Adam Alibhai kommt ursprünglich aus Schweden und ist Eigentümer einer Luxusvilla auf Palm Jumeirah in Dubai. Alibhai, 43-jähriger Besitzer eines großen Modeunternehmens, zieht es nach 20 Jahren in Dubai in seine Heimat zurück – er wolle keine weiteren wertvollen Momente mit seiner Familie verpassen, schreibt Mansion Global. Für 120 Millionen AED (Dirham – Vereinigte Arabische Emirate) oder umgerechnet 32,67 Millionen Dollar steht die Immobilie mit privatem Strand an der Spitze eines der palmblattförmigen Arme der künstlich gebauten Insel nun zum Verkauf.

Die Villa auf Palm Jumeirah – Luxus pur

Es handelt sich allerdings nicht um irgendeine Villa. Mansion Global zitiert Alibhai mit den Worten: „Ich wollte die Leute verblüffen, wenn sie mich besuchen kommen.“ Und so bewirbt Gulf Sotheby’s International Realty die von Häusern in Beverly Hills und Bel Air inspirierte Immobilie mit drei Küchen, einer Vodka-Bar, einem Weinkeller, drei Hauskinos, einem Pool sowie einem Whirlpool auf dem Dach, dem Blick aufs Wasser, einem Spa, einem Fitness Center und Vielem mehr.

In einem von Gulf Sotheby’s International gezeigtem Video und auf Bildern lässt sich die helle und prunkvolle Einrichtung sowie die nächtliche Beleuchtung des etwa 400 Quadratmeter großen Hauses betrachten.

Ferrari, Rolls Royce und Harley

Die Villa beeindruckt ihre Besucher allerdings scheinbar nicht lediglich mit ihrer Lage und Vielzahl an Räumen: Teil der Einrichtung ist eine Kunstsammlung, zu der auch eine lebensgroße Statue einer Figur aus dem Film „Transformers“ und eine extra angefertigte, goldgelbe Harley Davidson gehören – beides wird, wie die gesamte Einrichtung, mit verkauft.

Außerdem beinhaltet der Kaufpreis der Immobilie den zum Haus gehörenden Rolls Royce Wraith sowie einen Ferrari 599 GTO.

Alibhai verkauft auf schwankendem Markt

Laut Mansion Global erwarb der jetzige Besitzer das Grundstück – Palm One 100 – im Jahr 2011 und steckte sechs Jahre Zeit in seine Gestaltung und Einrichtung: „Jede einzelne Murmel habe ich selbst ausgesucht“, wird er zitiert. Den damaligen Grundstückspreis verrät Alibhai aber nicht.

Häuser und Grundstücke auf Palm Jumeirah haben laut Makler Leigh Borg von Gulf Sotheby’s International Realty einen Wert von bis zu 50 Millionen Dollar, berichtet Mansion Global. In den letzten Jahren seien die Preise allerdings aufgrund niedrigerer Ölpreise, politischer Unruhen und einer instabilen Währung gesunken. Das ließe den Markt, auf dem Alibhai verkauft, schwanken – allerdings würden mit der Covid-19 Pandemie viele Reiche ihren Lifestyle ändern und Immobilien wie Palm One 100 bevorzugen, die ihnen Platz und Raum bieten.

grundbesitz global Der weltweite Immobilienmarkt bleibt weiterhin attraktiv. grundbesitz global investiert weltweit in Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel. Warum das für Privatanleger interessant ist.

Der zukünftige Käufer der Immobilie schlägt also möglicherweise ein Schnäppchen: Es gebe kein anderes Grundstück auf Palm Jumeirah, welches Luxus, Einzigartigkeit und Kunst in einem Gebäude kombiniere, so Alibhai gegenüber Arabian Business. Das Haus selbst sei ein einziges Kunstwerk.

Bildquellen: Delpixel/Shutterstock.com