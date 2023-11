Dubai: Warum Luxusimmobilien trotz Krisen im Wert steigen

Die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate besitzt einen der attraktivsten und lukrativsten Immobilienmärkte der Welt. Vor allem die Luxusimmobilien stehen bei vermögenden Investoren und Privatpersonen hoch im Kurs. Dabei scheinen Krisen wie hohe Inflationsraten, Kriege und Pandemien dem Immobilienmarkt in Dubai nichts anzuhaben. Im Gegenteil: die Werte steigen.

Im Allgemeinen stellen Immobilien eine besondere Art der Wertanlage dar. Im Gegensatz zu anderen Anlagemöglichkeiten wie beispielsweise Gold oder Kryptowährungen bleiben sie auch bei Preisschwankungen relativ stabil. Damit sind sie eine attraktive Option für Anleger. Zudem befindet sich der Immobilienmarkt allgemein eher im Wachstum, weshalb Anleger profitieren, und einen zusätzlichen Einkommenskanal generieren konnten, so ein Beitrag des Onlineportals The National. Dieses kontinuierliche Wachstum konnte die Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank ebenfalls auf globaler Ebene beobachten. Laut dem Prime Global Cities Index, welcher insgesamt 46 Städte betrachtet, beträgt der jährliche Preisanstieg im Durchschnitt 1,5 Prozent. Dubai befindet sich mit einem Preisanstieg von 225 Prozent seit der Coronapandemie laut dem Index sogar zum achten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Im Jahr 2022 befanden sich drei der weltweit teuersten Immobilien in Dubai, so Zoom Property Insights. Doch was macht Dubai so attraktiv für die Welt der Luxusimmobilien?

Attraktiver Standort

Neben Öl, dem wohl bekanntesten Geschäft der Vereinigten Arabischen Emirate, setzen die VAE auf diverse ökonomische Grundpfeiler, darunter Handel, Tourismus und Finanzservices. Die dadurch entstehende Wirtschaftsstruktur des Landes bildet ein solides Gerüst, dass gegen viele Umwelteinflüsse gewappnet ist. Dies konnte Dubai in der vergangenen Zeit beweisen und so konnte sich die Großstadt weitaus besser durch das globale Chaos manövrieren. Durch die Stabilität, die das Land bietet, konnte Dubai als Investitionshafen dienen und weiterhin mit Sicherheit locken. Das Portal The National sieht die derzeitige hohe Inflationsrate sogar als Chance für die luxuriöse Stadt.

Dubai glänzt mit extremen Steuervorteilen, da Einkommens- und Kapitalertragssteuern nicht existieren. Gewinne werden folglich nicht durch Steuerabgaben reduziert, so ein Beitrag von Herando a.s.. Ebenfalls vorteilhaft sind spezifische Zonen, welche es internationalen Investoren und Anlegern ermöglichen, Immobilien vollständig zu besitzen. Das zieht wohlhabende Personen aus der ganzen Welt an, welche nach exklusiven Immobilien Ausschau halten. Die erhöhte Nachfrage lässt wiederum die Immobilienpreise steigen. Eine Immobilie in Dubai zu besitzen, scheint also stückweit ein Statussymbol darzustellen. Obendrein sind die Lebenshaltungskosten in Dubai vergleichsweise gering, die Rentabilität für Anleger steigt also weiter, wie es in dem Beitrag heißt.

Dubai ist eine florierende Stadt, welche weiterhin in den eigenen Ausbau und Luxus investiert. Damit steigt die Attraktivität für Unternehmen, Investoren und Privatpersonen immer weiter. Aus diesem und vielen weiteren Gründen ist die Stadt am Persischen Golf unheimlich beliebt im Luxusimmobiliensektor, so das Portal weiter.

