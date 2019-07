Dubais Palm Jumeirah steht nach einem letzten Feinschliff kurz vor der Fertigstellung

Das Palm Jumeirah ist seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Dubais Wahrzeichen. Jetzt gibt der Entwickler der künstlichen Palmeninsel den letzten Schliff und kündigt an, dass damit die unbefristete Baustelle doch ein Ende gefunden habe und sie kurz vor der endgültigen Fertigstellung stehe.

Letztes Projekt für „The Palm“

An der extra aufgeschütteten Insel, die auch „The Palm“ genannt wird, wurde bereits seit 2001 gebaut. 2008 war der erste Teil des Megaprojekts fertig und die ersten Hotels eröffneten. Seitdem ist die Insel in Form einer Palme ein absoluter Touristenmagnet und hat sich zu einer ewigen Baustelle entwickelt. Der Entwickler des Bauwerks Nakheel fand immer wieder neue Ergänzungen, bis die Insel eine Vielzahl an Hotels, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten zu bieten hatte. Nun krönt er sein Lebensprojekt mit einem ganz besonderen letzten Objekt und schließt damit die fortwährende Baustelle.

Ein Wahrzeichen für Dubai

Das neue Wahrzeichen der Inselgruppe soll ein 240 Meter hoher Turm über der Stadt werden. „The View“ nennt der Entwickler sein neues Bauprojekt und kündigt eine Aussichtsplattform auf der obersten Ebene des Turms an. Das Observatorium ist von der bald eröffneten Nakheel Mall aus zugänglich und soll den Besuchern einen spektakulären Blick auf Dubais Palm Jumeirah, den Arabischen Golf und die Skyline bieten. Bislang ist noch kein Eröffnungstermin bekannt, doch die Arbeiten an der Inneneinrichtung haben bereits begonnen. Besucher von The View erwartet ein interaktives Museum und eine Galerie auf dem Dach der Nakheel Mall, in denen die Entstehung von Palm Jumeriah gezeigt und erklärt wird. Mit dem Aufzug wird man in nur 3 Minuten in das 52. Stockwerk befördert und hat einen Blick über die gesamte Stadt.

The View statt Trump Tower

Dubai hatte zunächst einen ganz anderen Plan für das Grundstück des The View. Es sollte ein Turm mit dem Namen „Trump Tower“ entstehen, als Ergänzung zu der Einschienenbahnstation. Doch genauso wie viele andere Projekte musste die Emirates-Metropole den Bauplan nach der Finanzkrise von 2008 auf Eis legen. Doch nun lässt Dubai alte Projekte hinter sich und verfolgt mit dem Einkaufszentrum Nakheel Mall und dem Turm für Palm Jumeirah ein neues großes Bauprojekt. Trotz fallender Immobilienpreise ist man zuversichtlich und hofft, dass die großzügigen Zahlungspläne der Entwickler die Attraktivität für Käufer und Investoren erhöhen. Dubai spekuliert ebenfalls auf den Boom des Tourismus, der seit der Jahrhundertwende weiter anhält.

Die Immobilienkrise in Dubai

Das Emirat ist stolz auf seine Megabauten und innovativen Projekte, doch eigentlich befindet sich Dubai in einer gravierenden Immobilienkrise, die sich durch die imposanten Bauwerke kaum erahnen lässt. Und statt einen Gang zurückzuschalten, verfolgt die Metropole nun ein neues Megaprojekt. Die neue Ambition heißt „Expo 2020“ und die Stadt steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Doch Dubai braucht die Weltausstellung zum jetzigen Zeitpunkt dringender als gedacht, denn neben Besuchern, erhofft man sich auch, neue Immobilien-Investoren in die Stadt zu locken. Diese sollen die Wendung in der Immobilienkrise bringen und Dubais Megaprojekte wie The View, den neuen Flughafen und den Bau des größten Riesenrads der Welt finanzieren.

