Durch emotionalen Wert beeinflusst: Viele Eigentümer schätzen den tatsächlichen Wert ihrer Immobilie falsch ein

Es gibt einige Faktoren, die den Wert einer Immobilie beeinflussen. Viele Eigentümer neigen jedoch dazu, den Wert der eigenen Immobilie zu überschätzen. Doch welche Faktoren beeinflussen den Wert einer Immobilie und wann sollte eine Immobilie bewertet werden?

Viele Eigentümer überschätzen den Wert ihrer Immobilie

Asscompact berichtet, dass viele Eigentümer den Wert ihrer Immobilie nicht richtig einschätzen können. Dabei stützt sich Asscompact auf die Ergebnisse einer Maklerumfrage von Homeday. Da die Menschen mit den eigenen Immobilien meist viele Emotionen verbinden, neigen sie dazu, den Wert dieser zu überschätzen. Laut der Umfrage verschätzen sich ganze 88 Prozent der Eigentümer beim Wert der eigenen Immobilie. Nur jeder Zehnte soll seine Immobilie richtig einschätzen. Ganze 71 Prozent der Eigentümer sollen den Wert ihrer Immobilie dabei zu hoch beziehungsweise deutlich zu hoch einschätzen.

Diese Faktoren spielen beim Wert einer Immobilie eine Rolle

Die Faktoren, die bei der Wertermittlung einer Immobilie eine Rolle spielen, lassen sich in drei Kategorien einteilen, wie Homeday erklärt. Diese verschiedenen Faktoren beschreiben dann die Kategorien Lage, Ausstattung und Zustand genauer. Es gibt zwei Arten der Lage, die den Wert einer Immobilie beeinflussen, die Mikrolage und die Makrolage. Während es sich bei der Makrolage um die Region im Allgemeinen handelt, bezieht sich die Mikrolage auf das direkte Wohnumfeld. Immobilien, die sich zum Beispiel in einer Gegend befinden, die eine hohe Luftverschmutzung oder einen hohen Lärmpegel aufweist, können deshalb negativer bewertet werden. Doch außer der Lage spielt natürlich auch der Zustand eine große Rolle. Entscheidende Faktoren beim Zustand sind zum Beispiel das Alter, der Energiezustand oder der Modernisierungsgrad der Immobilie. Bei der Ausstattung einer Immobilie sind zum Beispiel die Bauweise, die Sanitär- und Heizungsanlagen, die Ausstattungsmerkmale wie ein Garten, Balkon oder Aufzug, sowie die Qualität der verwendeten Baumaterialien entscheidende Faktoren für die Wertermittlung.

Dann sollte man den Wert einer Immobilie schätzen lassen

Der erste Grund, den Wert einer Immobilie schätzen zu lassen, der einem in den Sinn kommt, ist meistens der Verkauf. Jedoch gibt es auch weitere Fälle, in denen die Bewertung einer Immobilie sinnvoll ist, wie Homeday erklärt. Da sich der Wert einer Immobilie nach einer Sanierung verändert, ist zum Beispiel nach Abschluss dieser eine Bewertung durchaus sinnvoll. Auch im Falle einer Erbschaft sollte eine Immobilienbewertung in Betracht gezogen werden, da man durch diese über den aktuellen Marktwert informiert wird. Wer eine Immobilie professionell bewerten lassen möchte, sollte sich dafür am besten an einen Immobilienmakler wenden, erklärt Homeday. Diese können den Wert aufgrund ihrer Markt – und Fachkenntnisse, der Lage und der Fähigkeit zur objektiven Einschätzung am besten ermitteln. Für einen ersten Richtwert eignet sich jedoch auch schon eine Online-Immobilienbewertung. Dabei müssen zunächst einige wichtige Faktoren angegeben werden, um anschließend die Bewertung zu erhalten.

Bildquellen: Tinnakorn jorruang / Shutterstock.com