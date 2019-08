E-Commerce treibt Investments in Logistikimmobilien

Anbieter von Immobilienfonds im Logistiksegment zeigten sich in einer Umfrage kürzlich sehr positiv gestimmt und schätzen auch die Entwicklung im nächsten Jahr optimistisch ein.

Logistikbereich: Anbieter zeigen sich optimistisch

Wie eine Marktbefragung von Anbietern von Immobilienfonds aus dem Logistiksegment, durchgeführt von der Ratingagentur Scope, zeigt, schätzen die 19 Befragten ihre derzeitige Lage sehr positiv ein und blicken ähnlich optimistisch auf das Jahr 2020. Insbesondere im Bereich Projektentwicklungen geben sich die befragten Anbieter zufrieden: 90 Prozent bewerten die Lage mit „gut“ oder gar „sehr gut“. Die Bereiche geschlossene Spezial-AIF und Fremdkapitalvehikel schätzen 80 Prozent der befragten Fonds-Anbieter als attraktiv ein.

E-Commerce beflügelt Logistikinvestments

Als wesentlichen Treiber für Logistikinvestments haben die Experten von Scope die enorm gestiegene Relevanz des E-Commerce ausgemacht, sowie „die sich daraus ableitenden Strukturveränderungen im Einzelhandel“.

Deutschland als Standort begehrt

Im europäischen Kontext ist Deutschland am begehrtesten bei Investoren des Logistiksegments – 95 Prozent der Befragten schätzen den Standort als „attraktiv“ oder „sehr attraktiv“ ein. Neben dem Fokus der befragten Anbieter von Immobilienfonds sprechen auch die geographische Lage, die Infrastruktur sowie die hohen Technologiestandards für Deutschland.

Laut Scope-Umfrage empfinden etwa 90 Prozent der Befragten Logistikzentren in Ballungsräumen als sehr interessant, während 53 Prozent innerstädtische Logistikimmobilien und 47 Prozent internationale Logistikhubs präferieren.

Risiken für Logistikinvestments

Als größte Herausforderung schätzen rund 75 Prozent der befragten Anbieter konjunkturelle Risiken ein, ein Drittel befürchtet Probleme durch Lage-Faktoren.

Ein auf den ersten Blick auffälliges Ergebnis der Marktbefragung sei Scope zufolge, dass trotz der optimistischen Einschätzung bezüglich Logistikinvestments lediglich 58 Prozent Mietpreiszuwächse in den nächsten drei Jahren erwarten, 42 Prozent rechnen mit einer Stagnation. Dies sei jedoch darauf zurückzuführen, dass Logistikzentren in Ballungsräumen zwar deutliche Zuwächse in den Mietpreisen erfahren dürften, für andere Segmente und Lagen, wie beispielsweise ländliche Regionen, werde allerdings eine weniger positive Entwicklung erwartet.

Bildquellen: Krunja/Shutterstock.com