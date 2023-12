Ehemaliger US-Präsident vor Gericht: Diese Immobilien könnte Trump verlieren

Donald Trump wurde wegen Betruges zivilrechtlich angeklagt. Ein Richter sprach den ehemaligen US-Präsidenten des Betruges schuldig, was Konsequenzen für zahlreiche Trump-Immobilien bedeutet.

Zivilklage wegen Betruges

Letitia James, Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, verklagte Trump sowie die gesamte Trump Organization, seine Geschäftspartner und seine Söhne. Die zivilrechtliche Klage macht den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump des Betruges schuldig. Der Anklage zufolge habe Trump Hunderte Falschangaben gemacht, um die Vermögenswerte der Trump Organization umfassender darzustellen und somit das Nettovermögen zu steigern sowie günstigere Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Laut Schätzungen von James solle er seinen Nettowert um rund 3,6 Milliarden US-Dollar nach oben verfälscht haben. Zu dieser enormen Summe solle er es geschafft haben, indem er den Wert seiner Immobilien wie den Trump Tower oder Mar-A-Lago weitaus höher angab. Besonders im Falle von Mar-A-Lago soll er das Anwesen lediglich als Privatresidenz und nicht als Gesellschaftsclub angegeben haben, wie Forbes berichtet.

Das Verfahren ist bereits seit 2019 in Gange und konnte nun erste Erfolge verbuchen, wie das Schweizer Portal Watson berichtet. Richter Arthur Engoron entschied vor Gericht, Trump des Betruges schuldig zu sprechen. Da es sich hierbei lediglich um ein zivilrechtliches Verfahren handelt, ist eine Freiheitsstrafe ausgeschlossen. Dafür ordnete Richter Engoron an, dass einige von Trumps Unternehmen sowie Gebäude in New York nicht unter seiner Kontrolle bleiben dürften. Für den Immobilienmogul ein herber Rückschlag. Einige dieser Immobilien werden im Folgenden vorgestellt.

Trump Tower

Bereits 1983 fertiggestellt, ragt der Trump Tower 202 Meter in die Höhe. Die Fassade des imposanten Gebäudes besteht aus Glas und wurde nach Plänen des Architekten Der Scutt erbaut. Neben Büros, Restaurants und Boutiquen befinden sich auch Wohnungen im bekannten Wolkenkratzer. Mitten in Manhattan und einen Katzensprung vom Central Park entfernt, ist der Trump Tower die wohl beeindruckendste Immobilie in Trumps Repertoire. Zudem ist der Wolkenkratzer ein echtes Symbol seiner Politik geworden, schließlich wurde seine Wahlkampfkampagne 2016 hauptsächlich im Trump Tower geführt.

Mar-A-Lago

Das luxuriöse Anwesen im spanischen Stil wurde 1927 im Auftrag der Inhaberin von General Foods Marjorie Merriweather Post in Palm Beach, Florida erbaut. Seit 1985 ist das Gebäude im Besitz des ehemaligen US-Präsidenten und diente von 2017 bis 2021 als eine seiner Residenzen. Aber auch diese Immobilie Trumps war stark in seinen politischen Werdegang miteingebunden, da es oftmals als „Winter White House“ bezeichnet wurde.

40 Wall Street

Der Wolkenkratzer, welcher seit 1996 auch als The Trump Building bezeichnet wird, befindet sich ebenfalls in Manhattan. 1930 errichtet, ragt das vom Architekten H. Craig Severance entworfene Gebäude rund 283 Meter in die Höhe. Durch die Lage im New Yorker Finanzbezirk wird die Bedeutung der Immobilie deutlich. 40 Wall Street steht für die Ambitionen des 20. Jahrhunderts und den gigantischen Einfluss der Finanzwelt.

Trump National Golf Club Westchester

Mit 18 Löchern verfügt der private Golfclub in Westchester über eine beachtliche Größe. 1996 ergatterte Trump das Gelände, als Präsident des Trump National Golf Club LLC managte er den Golfclub bis zu seiner Amtseinführung. Designt wurde der Golfplatz von dem bekannten Architekten Jim Fazio.

