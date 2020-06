Eigenheim: Der richtige Zeitpunkt zum Kauf einer Immobilie

Die Entscheidung für ein Eigenheim will gut überlegt sein. Wichtige Kriterien sind die finanzielle Sicherheit und die persönliche Lebensweise. Das ideale Alter beim Hausbau oder Eigenheimkauf gibt es hingegen nicht.

Die Entscheidung für oder gegen eine eigene Immobilie ist keine Frage von „zu jung“ oder „zu alt“. Sie ist vielmehr die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Lebensstil. Denn gerade wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, machen sich viele Menschen Gedanken über die eigene Wohnsituation und ein geeignetes Umfeld für den Nachwuchs. Außerdem müssen auch die Preise der potenziellen Wohnungen oder Häuser und die Konditionen eines Immobilien-Darlehns mit den individuellen Möglichkeiten und Vorstellungen zusammenpassen.

Den jüngeren Menschen fehlt das Eigenkapital

Wer derzeit zum ersten Mal eine Eigentumswohnung oder ein Haus kauft beziehungsweise baut, ist im Schnitt deutlich über 40 Jahre alt. Mitte der neunziger Jahre waren sie laut sozioökonomischem Panel, einer seit 1984 regelmäßigen repräsentativen Haushaltsbefragung, im Durchschnitt noch 37 Jahre alt. Auch die Zahl der Erstkäufer insgesamt nimmt kontinuierlich ab. Denn vor allem Normalverdiener, Lehrer, Polizisten und einfache Angestellte sind beim Thema Wohneigentum außen vor. Viele junge Leute würden aber gerne in ein Eigenheim ziehen wollen. In einer Umfrage von Union Investment gaben rund 70 Prozent der 18-40-Jährigen an, dass sie gerne eine eigene Immobilie besitzen würden. In der Praxis bleibt das Eigenheim für junge Menschen allerdings oft ein Traum.

Die hohen Kaufpreise sind dabei nur ein Teil des Problems, zeigt eine IW-Studie. Zwar sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Gleichzeitig ist aber auch die Zinsbelastung gesunken. Eigentümer müssen deshalb heute weniger Nettohaushaltsgehälter aufwenden, um einen Kredit komplett zu tilgen, als noch vor zehn Jahren. Das Problem ist vielmehr das Eigenkapital, das Käufer für einen Baukredit aufweisen müssen. Viele Banken fordern, dass potenzielle Eigentümer mindestens zehn Prozent Eigenkapital plus Nebenkosten aus eigener Tasche bezahlen können. Bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro wären das 88.000 Euro. Dabei verfügen 25-34-Jährige in Deutschland im Schnitt laut Statistik gerade einmal über 20.000 Euro.

Die persönliche Situation ist entscheidend

Mehr eingebrachtes Eigenkapital bedeutet auch bessere Konditionen beim Kredit. Können Eltern beispielsweise mit ihrem Vermögen etwas beisteuern, erleichtert das eine Finanzierung. Generell sollte man aber nicht zu voreilig sein mit seiner Entscheidung. Oftmals ist es besser, erst etwas zu sparen und sich ein Polster für unerwartete Kosten anzulegen. Eine Rücklage von zwei bis drei Monatsgehältern sollte dabei das Mindeste sein. Wer schon als Berufseinsteiger über ausreichend Eigenkapital verfügt und eine finanzielle Sicherheit mitbringt, braucht sich um eine günstige Finanzierung aber keine Sorgen zu machen.

Man sollte sich in jedem Fall bewusst machen, dass ein Eigenheim eine stärkere örtliche Bindung zur Folge hat als das Wohnen zur Miete. Einen weniger hohen Stellenwert bekommt das Thema Mobilität allerdings, wenn man einen festen Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt hat. Das trifft auch auf die Familienplanung zu. Im Schnitt steht 30-40-Jährigen mehr Eigenkapital zur Verfügung. Das senkt die erforderliche Kreditsumme für den Kauf von Haus oder Wohnung. Da noch viel Zeit für die Abzahlung zur Verfügung steht, sind hier die Finanzierungen mit geringen monatlichen Belastungen möglich.

Auch mit rund 50 Jahren steht einem der Weg zu einer eigenen Immobilie offen. Wer in seinem Berufsleben immer wieder in unterschiedlichen Städten oder im Ausland tätig war, bildet seltener Eigentum. Doch oftmals wollen diese dann für das Alter ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung. Obwohl in solchen Fällen rechnerisch weniger Zeit zur Verfügung steht ist es möglich, dies mit höheren Rückzahlungsraten auszugleichen.

Die Entscheidung für eine selbst genutzt Immobilie ist eine Lifestyle-Entscheidung. Wer genügend Eigenkapital mitbringt und ein regelmäßiges und stabiles Einkommen hat, kann den Kauf einer Immobilie in Betracht ziehen. Wenn außerdem die Preise und Konditionen potenzieller Wohnungen oder Häuser und die Konditionen der Finanzierung mit den eignen Wünschen und Zielen übereinstimmen, hat man vielleicht den „idealen“ Zeitpunkt für ein Eigenheim gefunden.

