Ein Immobilieninvestment ist lukrativer als Aktien, Gold oder ein Sparbuch

Deutsche Immobilien haben sich in den letzten zehn Jahren deutlich besser entwickelt als ein Sparbuch, Gold oder sogar Aktien.

Das Immobilienportal „Immowelt“ hat untersucht, wie Immobilien bei der Rendite im Vergleich zu anderen langfristigen Anlageformen abschneiden. Das Ergebnis: Immobilieninvestoren hatten die Nase klar vorn.

Immobilien an der Spitze

Für die Analyse wurde untersucht, welchen Gewinn Anleger erzielen konnten, die vor zehn Jahren 30.000 Euro in verschiedene Anlageformen investierten – darunter auch Immobilien in den 14 größten deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern.

Bei elf dieser Immobilieninvestitionen fiel der Vermögenszuwachs höher aus als bei allen anderen Anlageformen. Dabei kam ein ETF-DAX-Fonds immerhin auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14,9 Prozent und Gold (Krügerrand) auf 9,7 Prozent.

Doch die meisten Immobilien entwickelten sich einfach besser – allen voran eine Immobilie in München mit einer Jahresrendite von 94,6 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Hamburg (57,7 Prozent), Frankfurt am Main (54,1 Prozent) und Berlin (50,4 Prozent).

Auf den letzten Rängen landen hingegen die 10-jährige Bundesanleihe, die immerhin noch 4,0 Prozent Rendite abwarf, das Sparbuch mit 1,2 Prozent und schließlich als Schlusslicht eine Immobilie in Essen mit -0,2 Prozent.

Investition mehr als verzehnfacht

Mit großem Vorsprung liegt ein Immobilieninvestment in München an der Spitze: Wer hier im Jahr 2008 30.000 Euro Eigenkapital einsetzte, um eine Drei- bis Vier-Zimmerwohnung mit 80 bis 100 Quadratmetern zu erwerben, den Rest marktüblich finanzierte und das Objekt jetzt verkauft, der kann sich über einen Überschuss in Höhe von 283.900 Euro nach Tilgung des Darlehens freuen. Auch sämtliche weitere Kosten, zum Beispiel für Zinsen und Instandhaltungen einerseits, sowie die Mieteinnahmen andererseits, wurden bei dieser Berechnung berücksichtigt.

Doch so interessant diese Analyse auch ist, sie ist nur ein Rückblick. Das bedeutet, sie lässt keine Schlüsse auf die Zukunft zu.

Bildquellen: ND700 / Shutterstock.com