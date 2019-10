„Eines der bedeutendsten Häuser“ in den Hollywood Hills steht zum Verkauf

Die Hollywood Hills sind bekannt für ihre riesigen Häuser auf der Hügelkette und ihre atemberaubende Aussicht auf die Stadt.

Das Luxus-Anwesen in den Hollywood Hills

Die Anwesen sind pompös, mit Tennisplätzen, Hubschrauberlandeplätzen und tausenden Quadratkilometern Land. Doch in all dem Prunk sticht ein Anwesen besonders hervor. Es gilt als das größte zum Verkauf stehende Haus in den Hollywood Hills. Für insgesamt 43,9 Millionen US-Dollar wird das Luxus-Anwesen angeboten und bietet eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratkilometern. Somit kostet der Quadratmeter unglaubliche 2.189 US-Dollar. Die besondere Immobilie steht in der 8408 Hillside Avenue in Los Angeles und bietet jeden Luxus, den man sich nur vorstellen kann. Gelistet ist das Haus von dem Immobilienunternehmen The Agency. Der CEO und Gründer des Unternehmens ist Kyle Richards Ehemann Maurico Umansky, bekannt aus der US-Fernsehserie „The Real Housewives of Beverly Hills“.

150 m Infinity-Pool mit Blick über Los Angeles

Das Immobilienunternehmen selbst bezeichnet das Anwesen als „eines der bedeutendsten Häuser, die jemals in den Hollywood Hills gebaut wurden“ und es gibt kaum etwas, dass das Haus nicht bietet. Angefangen mit einem Wasserfall im Eingangsbereich, über eine Küche in Showroom-Qualität bis hin zu einem Wellnesscenter inklusive Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und einem eigenen Massagebereich. Auch für ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm ist mit einem hochmodernen Theater und einem internen Kino bestens gesorgt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein Autosalon, ein 150 Meter langer Infinity-Pool mit Blick über die Stadt, eine Bar und eine Lounge mit Feuerstelle. Insgesamt verfügt das Haus über fünf Schlafzimmer, neun Badezimmer und eine Dachterrasse mit Essbereich. Die Dachterrasse bietet neben einer Bar und einer Lounge, einen weiten Blick von den San Gabriel Mountains über die Innenstadt von Los Angeles nach Santa Monica und Catalina Island.

