Ellen DeGeneres hat sich offenbar von Immobilie in Westlake Village getrennt

Für fast 1 Million US-Dollar sollen Ellen DeGeneres und Portia de Rossi ihre Immobilie in Westlake Village verkauft haben.

Haus direkt am See

Wie aus neuen Unterlagen hervorgeht, sollen sich Talkmasterin Ellen DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi kürzlich von einer weiteren Immobilie getrennt haben: Ein Haus im Westlake Village, direkt am Westlake See, wie Realtor berichtet. Die rund 170 Quadratmeter große Immobilie wurde im Jahr 1974 erbaut und bietet einen tollen Blick auf den See.

Ursprünglich verfügte das Objekt über drei Schlafzimmer. Nach einem Umbau wurde eines der Schlafzimmer jedoch zu einem Wohnzimmer mit Blick auf den See umfunktioniert, welches sich direkt an der Mastersuite befindet. Daneben zählen 2,5 Bäder, ein offener Wohnbereich mit Kamin und eine große Küche mit offenem Essbereich zur Immobilie. Übergroße Fenster bieten von fast jedem Raum aus Blick auf den Westlake See. Auch eine Terrasse direkt zum See hin bietet Platz zum Entspannen.

Verkaufspreis fast 1 Million US-Dollar

Das Objekt wurde ursprünglich für 1.125.000 US-Dollar gelistet, heißt es bei Realtor weiter, wechselte den Besitzer letztendlich aber für rund 980.000 US-Dollar.

DeGeneres und de Rossi sollen kürzlich bereits mehrere Objekte in Südkalifornien ge- und verkauft haben.

Bildquellen: Jaguar PS/Shutterstock.com