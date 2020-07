Teilweise steigen die Preise weiter, teilweise sinken sie extrem: Empirica prognostiziert, wie sich

Corona auf die weitere Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes auswirkt.

Das Analysehaus Empirica hat Anfang April ein Paper mit dem Titel “Corona und die

Immobilienpreise” veröffentlicht. Es verrät, welche Wohnimmobilien-Arten weiter im Preis steigen –

und welche die Verlierer der Corona-Krise sein werden.

„Hotspots bleiben Hotspots”

Der Wert von Eigenheimen, insbesondere von Wohnungen oder Doppelhaushälften, soll dem Paper

zufolge durch die Auswirkungen der Pandemie weiter steigen: Den Menschen wird durch die viele

Zeit, die sie ich ihrem Zuhause verbringen, bewusst, wie groß ihr Bedürfnis nach Platz und Raum –

vielleicht einem Balkon oder sogar Garten – ist. Selbst genutztes Wohneigentum verzeichne durch

die Corona-bedingten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen eine steigende Nachfrage, so

Empirica.

Ebenso seien Luxusimmobilien sicher vor einem Preiseinsturz, erklärt die FAZ – potentielle Käufer

wie etwa russische Oligarchen hätten auch während einer Wirtschaftskrise genügend finanzielle

Ressourcen für derlei Käufe.

Wenn die Nachfrage sinkt, wird es ernst

Weniger gut sieht es laut Empirica für Kapitalanleger aus, die teure Immobilien mit wenig

Eigenkapital erworben haben und daraus – durch hohe Mieteinnahmen oder Weiterverkäufe zu noch

höheren Preisen – Profit schlagen wollten.

Das Paper verdeutlicht, wie eng der Wert des Immobilienangebots mit der -nachfrage verbunden ist:

Diese würde durch fehlende Liquidität und Unsicherheit potentieller Käufer sinken – und dadurch

verringere sich nicht nur der Wert von teuren Kapitalanlage-Immobilien, sondern auch der von

Schrottimmobilien (“1950er Jahre, unsaniert, an 6-spuriger Kreuzung mit Fluglärm”, so Empirica). An

den Standorten Wolfsburg und Ingolstadt könne es so durch die wirtschaftliche Lage der

Automobilindustrie und daraus resultierendem Stellenabbau zu einem Markteinbruch kommen –

damit würde zwar nicht fest gerechnet, die Entwicklung könnte dann aber auch den Wert von

Wohnungseigentum und Doppelhaushälften beeinflussen.

Insgesamt hat Empirica im April eine mittelfristige Delle von 10 bis 25 Prozent bei den Kaufpreisen

für Wohnimmobilien prognostiziert.

“Klarheit gibt es erst an Weihnachten”

Bislang ist eine sichere Bestätigung oder Verneinung der Empirica-Prognosen allerdings noch nicht

möglich, so Empirica-Geschäftsführer Reiner Braun gegenüber der FAZ: Die bisher veröffentlichten

Inserate seien nicht aussagekräftig: “Auf den Markt kamen vor allem Objekte, von denen sich die

Verkäufer sicher waren, dass sie die auch mitten in der Krise zu einem guten Preis loswerden.“

Notverkäufe könnten das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändern – bevor

Immobilienbesitzer sich aber zu Notverkäufen hinreißen ließen, würden sie erst auf andere

Ressourcen zurückgreifen. Klarheit über die Lage könne daher Braun zufolge erst in ein paar

Monaten, also etwa an Weihnachten, bestehen.

Empirica gab sich mit dem Paper allerdings bereits Anfang April relativ sicher, dass “im besten Falle

ab Ende 2021 eine Erholung der Kaufpreise” zu erwarten sei. Der Bundesverband der Deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) schätzt dennoch für 2020 einen Anstieg des

durchschnittlichen Preises von selbstgenutztem Wohneigentum um 4,8 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Diese Zahl liegt etwas unter dem Wert von 5,7 Prozent aus dem Vorjahr.

Und der Immobilienindex zeigt: Insgesamt ist das Immobilienklima diesen Monat im Vergleich zum

Lichtblick-Monat Juni wieder um 2,5 Prozent gesunken – die Asset-Klasse der Wohnimmobilien

erlebt aber dennoch einen Zuwachs von 3,3 Prozent und steht damit nun bei 120,0 Prozentpunkten.

Bildquellen: Sergey Nivens / Shutterstock.com