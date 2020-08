Enttäuschung: Immobilien-Token vor dem Aus?

Der Markt für Kryptowährungen steht schon seit längerem unter Druck. Bitcoin, Ethereum & Co. sind meilenweit von ihren Höchstständen entfernt und nun geht auch dem Kryptomarkt für Immobiliengeschäfte die Luft aus.

2017 wurde die erste Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit Hilfe der Blockchain-Technologie für umgerechnet rund 60.000 US-Dollar verkauft. Viele sahen hier den großen Durchbruch für den Einsatz der digitalen Währungen in der Immobilien-Branche, doch inzwischen ist von diesem Hype nicht mehr viel zu spüren.

Die Entwicklung kommt nicht voran

Obwohl einige Projekte, wie beispielsweise in Schweden oder Dubai, gerade in der Planung sind oder schon durchgeführt werden, bleibt die Entwicklung des Krypto-Immobilienmarktes hinter den Erwartungen zurück. „Es geht mit der Blockchain im Immobilienbereich nur sehr langsam voran, obwohl sie seit einigen Jahren als bahnbrechend angepriesen wird“, sagte Matthew McAuley, Direktor für globale Marktforschung beim Immobiliendienstleister JLL gegenüber The Investor.

Wie bei allen Neuentwicklungen muss auch bei der Blockchain-Technologie mit Rückschlägen gerechnet werden, wenn es sich allerdings um ein Prestigeprojekt handelt, ist ein solcher Dämpfer umso schmerzhafter. So wurde 2019 ein geplanter Immobilienverkauf über ein Security Token Offering im New Yorker Stadtteil Manhattan mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen US-Dollar abgesagt. Die darin involvierten Plattformen Fluidity und Propellr begründeten das Scheitern mit einem mangelnden Interesse von institutionellen Anlegern, wie Coindesk damals schrieb.

Überschätzter Nutzen von Blockchain in der Immobilienbranche?

„Ich finde es schwer zu glauben, dass Blockchain in Immobilien so eingesetzt oder so nützlich sein werden, wie ursprünglich angenommen“, gibt McAuley zu bedenken. Doch es gibt auch positive Beispiele, die bestätigen, dass die Entwicklung noch nicht gänzlich zum Stillstand gekommen ist.

Wie der Cointelegraph schreibt, hat die Immobilien-Tokenisierungsplattform RealT bis jetzt 16 Token Offerings für Immobilien in Michigan durchgeführt. Des Weiteren werden insgesamt neun Immobilien-Token auf Sekundärmärkten von RealT gehandelt, die ein monatliches Volumen von insgesamt 90.000 US-Dollar aufweisen.

Und auch in Deutschland werden Blockchain-Projekte vorangetrieben. So schrieb Crowfundinsider im April 2020, dass Black Manta Capital Partners mit Sitz in Deutschland ein 12 Millionen US-Dollar Security Token Offering für den Berliner Immobilienmarkt einführen wird. Die Zusammenarbeit soll mit dem Immobilienunternehmen Tigris Immobilien stattfinden und eine Größe von rund 2.000 Quadratmetern ausweisen.

