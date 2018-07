Erste schwimmende Stadt wird im Südpazifik gebaut

Auf dem pazifischen Ozean soll schon in wenigen Jahren die erste schwimmende Stadt errichtet werden.

Das Seasteading Institute plant eine Kleinstadt, in der 300 Menschen leben können. Das Besondere daran: Die Stadt soll nahe Tahiti, der größten Insel Französisch-Polynesiens, schwimmen. Schon in 2022 soll es losgehen. Bekanntheit erlangte das Projekt aber bereits im Jahr 2008, als der PayPal-Gründer Peter Thiel 500.000 US-Dollar investierte.

Ein wichtiges Ziel hierbei ist die Nachhaltigkeit der schwimmenden Stadt, weshalb bei der Energieversorgung auf Solar-Energie gesetzt wird.

Utopie eines eigenen Staats

Langfristig will Seasteading (Zusammengesetzt aus „sea“ und „homesteading“) aber nicht nur eine Stadt, sondern sogar neue eigenständige Staaten – bestehend aus schwimmenden Großstädten mit hunderttausenden Einwohnern – aus der Taufe heben. Dazu sollen auf riesigen zusammengekoppelten Pontons mehrstöckige Gebäude entstehen.

Um diese Utopie zu verwirklichen, müssen die Städte in internationalen Gewässern – also außerhalb der von den verschiedenen Nationen beanspruchten Gebiete – schwimmen. Denn laut einer UN-Vereinbarung unterliegt die hohe See (d.h. 200 Seemeilen oder 370 km von der Küste entfernt) keinen Gesetzen, außer denen des Staates, unter dessen Flagge ein Schiff fährt.

Ein erster Schritt in Richtung dieser Utopie wurde bereits unternommen. So hat die Non-Profit-Organisation mit Varyon bereits eine eigene Krypto-Währung geschaffen.

Meeresspiegel steigt an

Das Seasteading Institute möchte insbesondere jenen Ländern helfen, die sich wegen des steigenden Meeresspiegels mit Landverlusten konfrontiert sehen. In diesem Zusammenhang erfolgt jetzt die Zusammenarbeit mit Französisch-Polynesien, einer Inselgruppe im Pazifik, die zwar zu Frankreich gehört, sich aber weitgehend selbst verwaltet.

Aus Sicherheitsgründen wird die Stadt recht Land-nah angesiedelt, wo es wenig Seegang gibt und sie zudem leicht zu erreichen ist. Bis geklärt ist, wie sie auf hoher See vor extremen Bedingungen geschützt und auch noch ökonomisch sinnvoll umgesetzt werden kann, bleibt die Idee einer staatenlosen Inselkommune also zunächst nur eine Utopie. Aber dennoch – es ist die erste Stadt auf See.

